Zapico (IU) llama a la "máxima movilización" el domingo y apela a los "progresistas desencantados"

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Convocatoria por Asturias a la Presidencia del Principado y coordinador autonómico de IU, Ovidio Zapico, ha hecho un llamamiento este viernes a la "máxima movilización" en las elecciones de este domingo, y ha apelado a los "progresistas desencantados" para que "voten sin miedo a una derecha que no va a ganar".

Convocatoria por Asturias encara las últimas horas de la campaña con "un impulso final para aumentar representación en todos los concejos y en la Junta General". Este viernes la jornada ha comenzado en Pravia, con un buzoneo electoral en el que han participado el candidato a la Presidencia, Ovidio Zapico, junto a miembros de la organización local y autonómica.

"Hoy quisimos hacer el último esfuerzo en el occidente, donde nos estamos jugando un diputado con el Partido Socialista y donde sabemos que María Miranda puede ser diputada el próximo domingo", ha explicado.

El candidato a la presidencia ha insistido en su llamamiento a todos los votantes "progresistas que estén desencantados, que estén frustrados por este cambio que no se ha producido en Asturias esta legislatura".

Frente a quienes "jalean el miedo a las opciones conservadoras" para condicionar el voto, Ovidio Zapico ha remarcado que en Asturias "la derecha no va a ganar, no va a gobernar". "No tenemos por tanto ese problema y sabemos que el PSOE no cambia, que el PSOE no impulsa y no transforma por sí solo y que, por lo tanto, nosotros y nosotras, que tenemos como objetivo dar estabilidad a Asturias y emprender una época de reformas, que es posible combinar estabilidad con reformas, hacemos un llamamiento a todos esos votantes progresistas desencantados para que nos respalden el próximo domingo", ha dicho.