Zapico (IU) pide un acuerdo estatal de la izquierda ante un electorado "perplejo, confuso y cabreado"

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Ovidio Zapico. - IU ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, ha defendido que el acuerdo entre las fuerzas de izquierda para las próximas elecciones generales debe negociarse en el conjunto del país, sin fragmentar las conversaciones en pactos autonómicos, y ha apelado a la responsabilidad de los partidos para construir una candidatura amplia que movilice al electorado progresista.

"El acuerdo se tiene que alcanzar en el conjunto del territorio. No vamos a trocear acuerdos", ha subrayado Zapico, quien ha insistido en que las negociaciones deben tener un alcance estatal y ha reivindicado el papel de Izquierda Unida Federal como fuerza vertebradora de ese proceso.

El dirigente asturiano ha llamado a superar los intereses particulares para configurar un espacio común capaz de generar ilusión entre los votantes de izquierda, a los que ha descrito como "perplejos, confusos y cabreados" ante el desarrollo de las negociaciones.

Ante el "avance de la ultraderecha", Zapico ha reclamado "altura de miras" a las fuerzas implicadas y ha defendido la necesidad de alcanzar un acuerdo que responda a las expectativas del electorado progresista. "La respuesta es que el acuerdo tiene que ser a nivel de todo el país", ha reiterado.