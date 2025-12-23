Zapico (IU) ve necesaria una "reflexión profunda" de la izquierda tras los comicios extremeños

Archivo - Ovidio Zapico, en una imagen de archivo - IU DE ASTURIAS - Archivo

El coordinador general de IU, Ovidio Zapico, ha dicho este martes que es necesaria una "reflexión profunda" de la izquierda tras las elecciones en Extremadura. Zapico, que forma parte del Gobierno asturiano, considera "inexistente" la autocrítica del PSOE y alerta del avance de la extrema derecha "por la falta de respuestas a la clase trabajadora".

A preguntas de los periodistas ha dicho que es necesario reflexionar sobre lo ocurrido. "¿Qué estamos haciendo cuando una parte importante de la clase trabajadora, una parte importante de la gente más humilde y de los colectivos vulnerables está confiando en la extrema derecha? Eso es algo terrible, yo creo. Estamos poniendo en riesgo, lo decía hace un minuto, el Estado Democrático y Social de Derecho, porque no estamos sabiendo dar respuesta a necesidades materiales de la clase trabajadora. Esa es la reflexión que tiene que hacerse en la izquierda. Es lo que tiene que pensar la izquierda y, en concreto, sobre todo ahora en Extremadura, el Partido Socialista, qué es lo que ha pasado", ha comentado.

El dirigente de IU ha señalado que, a su juicio, el resultado electoral en Extremadura permite extraer varias conclusiones políticas relevantes. Ha hablado de "descalabro total y absoluto" del PSOE y de "irresponsabilidad" del PP por ensalzar más aún a la extrema derecha. "Y también, bueno, yo creo que hay un mensaje para la esperanza, en el sentido de que hay una izquierda, a la izquierda del PSOE, que cuando trabaja bien y cuando trabaja unida, logra buenos resultados", ha indicado.

A juicio de Zapico, el contexto político y social obliga a abordar estos cambios y tendencias si se quiere ofrecer respuestas que satisfagan a la mayoría social.

"Todas esas reflexiones nos tienen que llevar a una conclusión, y es que necesitamos sacudir esta desorientación que ahora mismo tiene la izquierda, que nos tenemos que sacudir de ese estado de desánimo que ahora reina en una buena parte de la izquierda; tenemos que pasar a la ofensiva de una manera constructiva, pero sobre todo contundente".

Zapico ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita a Morcín para abordar un nuevo proyecto de rehabilitación de viviendas dirigidas a alquiler asequible en ese concejo.

Finalmente, el coordinador general de IU Asturias ha subrayado la importancia de que la izquierda mantenga su compromiso con los sectores sociales más vulnerables, advirtiendo de las consecuencias de no hacerlo. "Si la izquierda no se preocupa por su gente, si la izquierda no se preocupa por los colectivos sociales más desfavorecidos y no se preocupa por la clase trabajadora, no nos engañemos, la derecha y la extrema derecha no lo van a hacer", ha advertido.