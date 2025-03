Zapico pide al Ayuntamiento de Gijón que "no maree" con las zonas turísticas tensionadas

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico (Convocatoria por Asturias), ha indicado que fue este lunes cuando su departamento recibió una resolución del Ayuntamiento de Gijón en contra de la declaración de zonas turísticas tensionadas porque eso significaría intervenir en el mercado.

Pero esa comunicación choca, ha dicho el dirigente asturiano, con una petición previa también del Ayuntamiento de Gijón que les pedía iniciar el proceso para declarar zonas tensionadas a los barrios de La Arena y Cimadevilla.

"Lo primero que voy a decirles es que no me mareen, porque yo creo que aquí somos todos mayorinos", ha apuntado Zapico en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

Zapico ha recordado que ya se ha elaborado un informe para la declarción de esas zona tensionadas y ha explicado que es necesario poner un tope a los precios del alquiler debido a los precios que están muy altos.

En cualquier caso, el Consejero ha querido lanzar un mensaje a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de "mano tendida" y de total disposición a consensuar las medidas correctoras que sean necesarias. En ese sentido, ha explicado que la declaración de zona tensionada se revisa periódicamente.

"No queremos topar por topar", ha explicado Zapico, señalando que su objetivo prioritario es que esos precios que están "desorbitados" se reduzcan y que se facilite el acceso a esas viviendas en alquiler a la mayoría de la sociedad gijonesa, a los jóvenes y a la clase trabajadora.

De esta forma, el Principado seguirá adelante con la declaración de las dos mencionadas zonas tensionadas en Gijón, al igual que en otras zonas de Asturias. Para ello, es probable que se requieran nuevos informes.

"¿Qué sentido tendría la declaración de zona tensionada si no se topa el precio? No nos engañemos, no nos hagamos trampas", ha respondido a preguntas del PP.

El secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha dicho que el informe en el que se sustenta la declaración de zonas tensionadas en Gijón es "una auténtica porquería". A su juicio, el tope a lo precios incrementaría aún más los problemas.

Las explicaciones de Zapico tampoco convencieron al diputado del PP Andrés Ruiz, quien acusó al consejero de pretender intervenir aún más en un sector que ya es de los más regulados.