Zapico pone los nuevos pisos en Laviana como ejemplo del compromiso del Ejecutivo para ofrecer vivienda asequible

Ovidio Zapico, en Laviana - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha puesto este sábado la nueva promoción que su departamento impulsa en Laviana, donde ya se construye un edificio con 48 pisos para alquiler asequible dirigido a jóvenes y clases trabajadoras y medias, como ejemplo del compromiso del Gobierno de Asturias para asegurar vivienda asequible.

Zapico, que ha visitado esta mañana las obras que se ejecutan en la calle Alfonso Camín de Pola de Laviana junto con la teniente de alcalde del municipio, Jacoba García Alas, y otros miembros de la corporación, ha rechazado las críticas realizadas por el Partido Popular y Vox sobre una supuesta inacción para atajar la crisis habitacional.

"Frente a las críticas de la derecha, que dicen que hay una parálisis total en las inversiones, nosotros respondemos con la realidad que hay sobre el territorio. Somos más de hechos que de palabras y la realidad es que Asturias hoy tiene muchísimas actuaciones en materia de vivienda pública comenzadas a lo largo y ancho de nuestro territorio", ha destacado.

El consejero ha recordado que las obras visitadas son solo un ejemplo de un plan más amplio que puede comprobarse en muchos concejos, donde ya se están levantando edificios para vivienda pública para alquiler a precios asequibles. Además, "hay obras también dirigidas a la rehabilitación, a ganar eficiencia energética, en línea con las exigencias de la Unión Europea", ha añadido.

Zapico ha explicado las características de la promoción de 48 viviendas, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad, con garaje y trasteros, destinadas a población joven.

El consejero ha enmarcado esta actuación en el contexto del cambio demográfico que vive Asturias, tras años al borde del retroceso poblacional. "Hay un repunte en cuestiones de demografía. Si cuando empezaba esta legislatura estuvimos a punto de perder ese millón de habitantes, con las consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales, incluso creo que a nivel emocional que hubiesen significado, hoy afortunadamente y gracias a las buenas condiciones que hay, tanto de empleo como de calidad de vida en nuestra comunidad autónoma, la gente fija sus ojos en Asturias para primera residencia".

En su opinión, este crecimiento que ha permitido sumar habitantes por encima del millón exige respuestas públicas contundentes, pues la subida ha tenido repercusión "prácticamente en todos los concejos, incluido Laviana, donde se nota ese crecimiento". Por ello, ha defendido el impulso de promociones de vivienda pública en régimen de alquiler asequible para ponerlas a disposición de jóvenes y las clases trabajadoras y medias.

'MODELO ASTURIAS'

En este contexto, Zapico ha defendido el "modelo Asturias" de vivienda frente al que se está desarrollando en las comunidades gobernadas por las derechas, en las que el sector se ve como un negocio y no como el derecho de la ciudadanía que recoge la Constitución en su artículo 47. El consejero ha asegurado que su departamento ha logrado poner en marcha unas políticas en la materia con "características propias" que se contraponen a otros planteamientos.

Durante su visita a Laviana, Zapico se ha referido a la nueva ley de vivienda aprobada recientemente por el Consejo de Gobierno y que el lunes será admitida a trámite por la Mesa de la Junta General del Principado, para iniciar así su tramitación parlamentaria. "Es una ley que pone en el centro a las personas y a su derecho; que entiende la vivienda como un derecho y que no entiende la vivienda ni como un negocio ni como una fuente de especulación", ha afirmado.

Esa concepción de la vivienda como un derecho explica, según Ovidio Zapico, el rechazo del Partido Popular y Vox a la norma: "Ellos preferirían una ley que centrase sus objetivos en los intereses económicos de los que tienen muchas viviendas, en los intereses económicos de los que ganan abusando con el mercado con rentas elevadísimas, de los que, en definitiva, tienen la vivienda como un modelo de especulación y de enriquecimiento, yo creo que ilegítimo", ha asegurado.

En el polo opuesto, Zapico ha defendido el modelo propio asturiano, que "protege a la gente" y que busca "consagrar ese artículo 47 de la Constitución que establece que el conjunto de la ciudadanía tiene derecho al acceso a una vivienda digna y adecuada" y que obliga a los poderes públicos a "promover además las medidas necesarias para que eso sea posible", ha añadido.