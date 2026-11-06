Zapico prevé iniciar en las próximas semanas el proceso para declarar zonas tensionadas en Oviedo y Ribadesella

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este viernes que Oviedo y Ribadesella son las dos áreas geográficas en las que están más avanzados los estudios para su posible declaración como zonas de mercado residencial tensionado, por lo que prevé firmar en las próximas semanas las resoluciones de inicio del procedimiento. A estas dos les seguirían Muros del Nalón y Siero.

Zapico ha explicado que el Principado trabaja desde el pasado agosto en una nueva remesa de zonas tensionadas que incluye nueve concejos: Oviedo, Ribadesella, Muros del Nalón, Gijón, Avilés, Siero, Villaviciosa, Corvera y Langreo. El consejero ha defendido que el análisis debe realizarse con rigor y atendiendo a las particularidades de cada territorio, sin dar por hecho que la declaración vaya a afectar a la totalidad de los municipios.

"No se trata de correr mucho, se trata de hacer las cosas bien", ha afirmado durante una rueda de prensa en la sede de IU Asturias, en la que ha rechazado las presiones políticas para acelerar los procedimientos. Según ha indicado, una vez iniciadas las resoluciones será necesario completar los trámites de audiencia y posibles alegaciones antes de llegar a una declaración definitiva.

ESTUDIOS POR NÚCLEOS DE POBLACIÓN

El responsable autonómico ha señalado que la experiencia de las primeras doce declaraciones ha llevado a la Consejería a estudiar y delimitar áreas concretas, en lugar de optar directamente por declarar municipios enteros. Como ejemplo, ha recordado que en Avilés los primeros trabajos solo permitieron declarar como zona tensionada el barrio de La Magdalena, mientras que en Llanes se incluyeron seis núcleos de población y en Gozón únicamente la capital, Luanco.

En la nueva remesa, los estudios analizan también núcleos concretos, como La Felguera, en Langreo, o Lugones y La Pola, en Siero. En el caso de Oviedo, Zapico ha señalado que los trabajos determinarán si los indicadores afectan a todo el concejo, a la ciudad o solo a determinados barrios.

El consejero ha defendido que esta delimitación ofrece mayor seguridad jurídica a los expedientes, especialmente ante la posibilidad de que las declaraciones sean recurridas en los tribunales. En este sentido, ha advertido de que un defecto de forma podría poner en riesgo el procedimiento y ha recordado los recursos presentados contra algunas de las medidas adoptadas por el Principado.

REVISIÓN DE GIJÓN Y AVILÉS

Zapico ha confirmado que la Consejería está revisando también las áreas de Gijón y Avilés que no fueron incluidas en la primera remesa de declaraciones, así como otras zonas cuyos indicadores se aproximaban entonces a los requisitos necesarios, pero no eran suficientes para su inclusión.

Respecto al procedimiento judicial abierto por el Ayuntamiento de Gijón contra la declaración de zona tensionada, ha explicado que el servicio jurídico de la Consejería ha terminado la documentación de respuesta a la demanda, que ya se encuentra en manos de los servicios jurídicos del Principado. El consejero ha confiado en el trabajo de los técnicos y ha reiterado que el Gobierno autonómico defenderá las declaraciones ya aprobadas.

Por último, ha rechazado que la política de zonas tensionadas responda a un planteamiento meramente "ideológico" y ha defendido que se trata de una herramienta para contener los precios del mercado del alquiler ante las dificultades de acceso a la vivienda. "No voy a aceptar presiones de nadie", ha afirmado, aunque ha señalado que el debate puede incorporar propuestas y críticas constructivas.