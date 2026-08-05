Zapico traslada a los empresarios que las políticas de vivienda han de orientarse a la defensa del interés general

Carlos Paniceres y Ovidio Zapico - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno de Asturias, Ovidio Zapico, ha trasladado este miércoles al presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que las políticas públicas de vivienda deben orientarse a la defensa del interés general de Asturias para garantizar el acceso de la ciudadanía a una vivienda digna y asequible.

Zapico y Paniceres han mantenido un encuentro en el estand de la Dirección General de Vivienda en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), un espacio que el consejero ha definido como "un lugar de debate, de reflexión y de intercambio de opiniones", donde resulta "positivo y exigible" dialogar con quienes mantienen posiciones diferentes.

Durante la reunión, el titular de Ordenación de Territorio ha señalado que ambas instituciones representan intereses distintos: "La Cámara representa legítimamente al tejido empresarial, mientras que yo tengo la responsabilidad de representar el interés general de Asturias, que debe ser el criterio que guíe las decisiones que adoptamos desde el Gobierno".

En este contexto, Zapico ha defendido las medidas impulsadas por su consejería para intervenir en el mercado del alquiler, entre ellas, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, una herramienta prevista en la Ley por el Derecho a la Vivienda que, a su juicio, permitirá corregir un mercado "por las nubes, desorbitado e inasumible para la clase trabajadora y para la mayoría social".