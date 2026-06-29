La zona azul de Llanes entra en funcionamiento este miércoles y estará vigente hasta el 8 de septiembre

Llanes inicia la regulación estival de la ‘zona azul’ de aparcamiento. - LLANES

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha anunciado que este miércoles se pone en funcionamiento la zona azul de aparcamiento hasta el 8 de septiembre. Finalmente no implantará este verano el sistema de doble zonificación, azul y verde, debido a problemas administrativos en el proceso de licitación.

Según ha informado el Consistorio, la regulación del estacionamiento se aplica en las calles Pidal, Prolongación de Las Barqueras, José Enrique Rozas Guijarro, Alfonso IX, Egidio Gavito, Román Romano, Hermanas Franciscanas del Hospital y Veneranda Manzano.

La tarifa de la zona azul será de 0,60 euros por una hora de estacionamiento, de 0,90 euros por una hora y media y de 1,20 euros por el tiempo máximo permitido, fijado en dos horas. El exceso sobre el tiempo abonado se sancionará con 15 euros y la ausencia de tique con 30 euros.

En algunas de las vías reguladas se mantendrán además zonas de carga y descarga en horario de mañana, que pasarán a ser de estacionamiento regulado durante la tarde.

ZOBLE ZONIFICACIÓN AZUL Y VERDE

El Ayuntamiento ha explicado que su intención era implantar ya este verano un nuevo modelo de ORA con zonas azul y verde para facilitar la rotación del estacionamiento y favorecer el aparcamiento de residentes y trabajadores del concejo. Sin embargo, problemas administrativos en la licitación del servicio han impedido su puesta en marcha.

No obstante, ha asegurado que continúa la tramitación del nuevo contrato de la ORA, que plantea como un sistema para liberar plazas en las zonas de mayor demanda, reducir el tráfico generado por la búsqueda de aparcamiento y dar prioridad a residentes, residentes temporales y trabajadores del municipio.