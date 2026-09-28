Zucchero actúa este jueves en Avilés dentro de la gira por el 25º aniversario de su canción 'Baila'

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AVILÉS, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El músico e intérprete italiano Zucchero ofrecerá este jueves un concierto en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés dentro de la gira conmemorativa por el 25º aniversario del lanzamiento de su emblemática canción 'Baila'.

La cita musical se enmarca en la gira 'Baila 25th - Under the Moonlight', con la que ha elegido seis localizaciones en España. Las entradas aún están disponibles a la venta a precios de 70, 60 y 55 euros a través de la plataforma Vivaticket.

Zucchero interpretará los temas principales de su repertorio y presentará las canciones de su último trabajo discográfico, 'Discover II', lanzado en 2025. Este álbum reúne 15 versiones de temas que han marcado al cantante y ha contado en su grabación con colaboraciones de artistas como Paul Young, Oma Jali, Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Salmo y el actor Russell Crowe.