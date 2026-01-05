El pantano del Ebro gana más de 2,6 hm3 en la última semana y sube al 64,3% de capacidad

Archivo - Pantano Del Ebro - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pantano del Ebro ha sumado 2,60 hectómetros cúbicos de agua en la última semana con los que se sube al 64,3 por ciento de su capacidad, ya que el volumen embalsado se sitúa en 347,7 hm3 de los 540,6 que puede llegar a almacenar.

De este modo, el embalse tiene 63,31 hm3 más que la misma semana de 2024, según los datos facilitados este lunes por la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En total, la reserva de agua embalsada en la cuenca asciende en la actualidad a 4.505 hm3, lo que representa el 58% de la capacidad total, por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenía 5.920 hm3 (el 76%).

Además, está por debajo del promedio de los últimos cinco años (2020-2024) para esta semana, que es de 4.948 hm3 (el 63%), pero por encima del mínimo de los últimos cinco años, que se produjo en 2023, con 3.468 hm3, el 44% de la capacidad total.