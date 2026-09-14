Cantabria se consolida como enclave fundamental de peregrinación con la alianza del Santo Sepulcro y Santo Toribio

El obispo de Santander, Arturo Ros, firma el hermanamiento entre el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. - GOBIERNO DE CANTABRIA

CAMALEÑO 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cantabria se ha consolidado como enclave fundamental de peregrinación gracias al hermanamiento entre el Monasterio de Santo Toribio de Liébana y la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha explicado que el propósito de esta alianza es fortalecer la espiritualidad y la devoción de los fieles de la Diócesis de Santander y de los peregrinos que visitan el Monasterio hacia la tierra de Jesús, además de fomentar el espíritu que inspira la labor de los hijos de san Francisco en Tierra Santa.

Con este fin, el monasterio cántabro se compromete a celebrar un Vía Crucis ante la reliquia de la Santa Cruz durante todos los viernes de Cuaresma, así como a impulsar el conocimiento histórico y bíblico de los Santos Lugares mediante conferencias, encuentros y actividades divulgativas.

Asimismo, promoverá las peregrinaciones a Tierra Santa entre los lebaniegos, los fieles de la Diócesis de Santander y los peregrinos que acuden a venerar el Lignum Crucis.

Del mismo modo, realizará una aportación económica anual destinada a respaldar uno de los proyectos desarrollados por la Custodia.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, que ha asistido este lunes al evento central del hermanamiento, ha calificado este día como "histórico" para Cantabria, ya que esta alianza "no solo tiende un puente espiritual e histórico de valor incalculable entre dos de los lugares más sagrados del cristianismo", sino que sitúa a la comunidad "en el epicentro del mapa cultural y patrimonial del mundo".

El consejero ha recordado "el valor universal de Liébana y del Lignum Crucis", ya que se trata del trozo más grande de la cruz de Cristo, que fue traído al monasterio de Santo Toribio de Liébana, junto a los restos de Santo Toribio de Astorga, en la Edad Media.

Esto ha convertido a Santo Toribio en una de las cinco ciudades santas del catolicismo, junto con Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz.

"Con este acuerdo, proyectamos la riqueza cultural, espiritual y turística de Cantabria a nivel internacional, consolidando nuestra región como un enclave fundamental de peregrinación y un símbolo permanente de encuentro, concordia y diálogo entre culturas", ha añadido el titular de Cultura.

Tras la firma del hermanamiento se ha oficiado una misma en la iglesia del monasterio, que ha estado presidida por el obispo de Santander, Arturo Ros, y el custodio de Tierra Santa, el padre Francesco Ielpo.

Ielpo ha afirmado que hoy es "un día muy importante para Santo Toribio", y ha destacado que este hermanamiento "constituye un vínculo muy profundo entre la diócesis de Santander, especialmente este santuario de Santo Toribio, y el lugar de la crucifixión de Nuestro Señor Jesucristo".

A su juicio, esta alianza implica un desarrollo espiritual y una dimensión social y de esperanza.

"El hermanamiento es un vínculo de amistad, de sostenimiento, de cercanía, que genera esperanza para aquel pueblo. La esperanza nace de sentirse amado y querido. Con el podremos afrontar la fatiga, el dolor, el cansancio, la guerra, sabiendo que no estamos solos, que están los hermanos que nos miran, que se interesan por nosotros, que construyen vínculos de amistad muy profundos. Esto nos da fuerza para continuar con nuestra misión en Tierra Santa", ha sentenciado el Custodio de Tierra Santa.

Por su parte, Ros ha señalado que le da "un gozo especial poner a Santo Toribio en el mapa del mundo".

"Cada año Santo cuando abrimos la puerta del Perdón, la atravesamos con el sentido de regenerarnos interiormente. Porque Santo Toribio es el lugar de la cruz. Por tanto, es el lugar de la vida", ha apostillado.

Así, el obispo de Santander ha explicado que este hermanamiento "supone una gran riqueza espiritual" y un compromiso que vincula Santo Toribio con el lugar donde vivió Jesús.

Tras la firma, ha tenido lugar el intercambio de regalos. Entre otros, el padre Custodio ha recibido una imagen de la Virgen Bien Aparecida, patrona de la diócesis, además de un cheque con una aportación económica para las obras de la Custodia. Y el consejero de Cultura le ha hecho entrega de varios libros de Santo Toribio de Liébana y del Año Lebaniego.

Por su parte, el padre Ielpo ha donado al monasterio una reliquia del Calvario, que fieles y peregrinos podrán venerar junto al Lignum Crucis.