Archivo - Las Guerras Cántabras vuelven del 28 de agosto al 6 de septiembre a Los Corrales de Buelna.- ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

LOS CORRALES DE BUELNA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Guerras Cántabras volverán del 28 de agosto al 6 de septiembre a convertir a Los Corrales de Buelna en uno de los escenarios de los acontecimientos históricos y festivos "más importantes" de Cantabria y que, en su 24 edición, reconocerán al Real Racing Club de Santander con el galardón 'Tessera Hospitalis' que otorga anualmente la Asociación Guerras Cántabras tras su vuelta a Primera División.

En concreto, galardonará al club verdiblanco en las figuras del exjugador Gonzalo Colsa, como 'Cántabro del año', y al máximo accionista de la entidad, Sebastián Ceria, como 'Conquistador del año'.

Con ello, se quiere poner en valor "la cooperación, el entendimiento y la suma de esfuerzos" entre personas procedentes de distintos lugares, "capaces de trabajar unidas por un objetivo común y un sueño compartido por toda una tierra: devolver al Racing a la máxima categoría del fútbol español".

Así lo ha desvelado este miércoles en rueda de prensa el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val, quien ha presentado la nueva programación de este evento declarado de Interés Turístico Internacional --el único en la comunidad autónoma-- junto a la directora general de Cultura del Gobierno, Eva Guillermina Fernández; el alcalde, Julio Arranz, y la directora artística del evento, Anabel Díez, en el salón de actos del Ayuntamiento.

Según ha detallado Del Val, con el 'Tessera Hospitalis', "símbolo de alianza y compromiso entre pueblos", se reconoce a dos personas que encarnan "precisamente esos valores: unir procedencias, voluntades y esfuerzos para conquistar juntos un objetivo común".

Este año la entrega del galardón tendrá lugar el domingo 30 de agosto, a las 18.00 horas en el anfiteatro dentro de los actos infantiles, y no el día que comienza la fiesta como es habitual al coincidir con un encuentro del equipo racinguista.

UN VIAJE DE MÁS DE 2.000 AÑOS AL PASADO

Por otra parte, cántabros y romanos volverán a tomar las calles del municipio para "transportar" a vecinos y visitantes más de 2.000 años atrás con recreaciones que en esta edición incorporan a un nuevo personaje cántabro con diálogo y tendrán textos y combates renovados.

En total, participarán en todas las escenificaciones cerca de un centenar de personas, todas dentro de la Asociación Guerras Cántabras.

Más en detalle, según ha desgranado Díez, entre las novedades de este año está que el guionista Carlos Troyano ha añadido textos y personajes nuevos y que se han incrementado y mejorado las luchas escénicas.

Además, en esta edición, a la presencia del maestro de armas Kike Inchausti, se ha añadido la de otro profesional "de primer nivel" como Diego García Platero, coordinador de especialistas que ha trabajado para series como 'La que se avecina' o 'Machos Alfa'.

Asimismo, también está previsto que se presente un corto documental sobre las Guerras Cántabras subvencionado por la Consejería de Cultura y dirigido por Marta Solano, de Burbuja Films, y el libro 'Tarvos, de Tartesos a la Galia', de Elisa Rivero, escritora y divulgadora cántabra afincada en Valladolid.

Como es habitual, las Guerras Cántabras contarán con el campamento ambientado para representar diferentes episodios del enfrentamiento entre las tribus cántabras y las tropas romanas, además de desfiles, combates, ceremonias, representaciones teatrales, actividades, talleres, concursos, mercado de época y juegos con el fin de que el público "no sea únicamente espectador, sino que forme parte de la experiencia", ha indicado el presidente de la Asociación.

Asimismo, la programación expandida incluye más de 30 actos que complementan a la principal que se representa en el anfiteatro, donde se ofrecerán otros tantos actos teatralizados.

También se desarrollará del lunes 31 al jueves 3 la Semana Cultural 'Entre Guerras' con cuatro ponencias que tienen como principal objetivo difundir los últimos avances en la investigación arqueológica ligada a la época que se recrea.

Serán en la sala polivalente del Espacio La Plaza, y estarán abiertas al público hasta completar aforo. "Gracias a nuestros arqueólogos, Lino Mantecón y Javier Marcos, podemos presumir de una semana cultural que sigue creciendo, garantizando el reconocimiento con el que cuenta desde hace años", ha valorado Del Val.

Como en anteriores ediciones, la fiesta comenzará con la concentración de tribus y legiones, la entrega de enseñas y los augurios de Drusila y Silenia. Mientras, el desfile general de tribus y legiones, el cierre del templo de Jano y el apagado del Fuego Sagrado pondrán fin a esta celebración.

Por último, Del Val ha agradecido el trabajo de los festeros que "cada año dan sentido a la fiesta", así como a los colaboradores, patrocinadores y al equipo de profesionales por "contribuir" al crecimiento de una fiesta que "combina historia, participación ciudadana, tradición y espectáculo".

Por su parte, Arranz ha resaltado el "orgullo" que supone para el Ayuntamiento el hecho de acoger la única Fiesta de Interés Turístico Internacional de Cantabria y ha valorado su repercusión social, cultural, patrimonial y económica.

Y la directora general de Cultura ha destacado los valores de las Guerras Cántabras y su función en la "cohesión de todo un pueblo". Igualmente, ha hecho hincapié en la importante teatralización de los actos y de su papel como "foco de un hecho histórico poco o nada conocido fuera de nuestros límites territoriales".

En la presentación de la nueva programación, enmarcada por el cartel realizado por la artista Sara Domínguez Sainz, se ha reconocido la labor de los festeros que han encarnado hasta el año pasado personajes destacados en las escenificaciones teatrales y que para esta edición han dejado su lugar a nuevos integrantes de la Asociación.