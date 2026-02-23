Cabárceno celebra este miércoles una jornada de concienciación sobre serpientes en Piélagos

Archivo - Serpiente.-ARCHIVO - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTANDER, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno celebrará este miércoles, 25 de febrero, una jornada de concienciación sobre serpientes, a las 19.00 horas en el nuevo centro social de Oruña de Piélagos.

La iniciativa se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento a modo de experiencia piloto con el objetivo de ofrecer a la población, especialmente de zonas rurales, información básica y útil sobre la importancia de estos reptiles en el equilibrio ecológico de los ecosistemas que habitan y sobre pautas de actuación ante un posible encuentro.

Así, durante la sesión se facilitarán claves para reconocer las diferentes especies presentes en Cantabria y se abordarán algunos mitos que perjudican su reputación, entre otras cuestiones.

El ciclo, impulsado por los departamentos de Conservación de Reptiles y de Educación Medioambiental de Cabárceno, forma parte de un proyecto de conservación 'in situ' que refuerza la apuesta de la instalación perteneciente a Cantur por el conocimiento y la sensibilización ambiental como herramientas fundamentales para la protección de la fauna.

En nota de prensa, el Gobierno ha explicado que el objetivo es desarrollar estas charlas en otros municipios de la región, ya que los encuentros con serpientes son habituales durante la época estival y, en ocasiones, generan una alarma social "injustificada".