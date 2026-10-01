Cabárceno participa en París en la conferencia anual de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios

Archivo - 'Silvestre', cebra macho de Grévy de Cabárceno - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno participa en París en la Conferencia Anual de EAZA, la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, que se celebra hasta el 3 de octubre.

El director de la instalación, Míchel Valdés, junto a personal del área de conservación, ha acudido a la capital francesa a esta cita, el mayor encuentro de profesionales de zoológicos y acuarios de Europa y que reúne a más de un millar de participantes, representantes de instituciones zoológicas, expertos en conservación y profesionales del ámbito zoológico.

El evento es una plataforma de intercambio de conocimientos, experiencias de gestión y buenas prácticas en conservación y bienestar animal, con el objetivo de avanzar en el cuidado y la conservación de especies en peligro de extinción, destaca el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

A lo largo de las diferentes sesiones, los participantes abordan cuestiones relacionadas con la gestión de instalaciones, proyectos ambientales, así como los avances en los distintos programas europeos de conservación de especies (EEP), y ponen en común experiencias y proyectos desarrollados en las distintas instalaciones.

La participación de Cabárceno en este encuentro internacional es una oportunidad para mantener y ampliar la colaboración con otros centros de conservación europeos, intercambiar conocimientos y generar nuevas sinergias que permitan continuar avanzando en los programas de conservación de especies en los que participa el recinto, así como valorar su incorporación a futuros programas EEP.

El parque, miembro de pleno derecho de EAZA, participa activamente en más de 30 programas europeos de conservación de especies, entre los que destacan los relacionados con especies como elefantes, gorilas, rinocerontes o cebra de Grevy.

EAZA agrupa a más de 400 instituciones de Europa, Asia Occidental y otras regiones, y constituye una de las principales redes internacionales de colaboración entre zoológicos y acuarios. Su actividad está orientada a promover los más altos estándares de calidad en el cuidado de los animales y en la gestión de poblaciones, así como a impulsar la investigación, la educación y la conservación de la biodiversidad.