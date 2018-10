CANTABRIA.-Handel, 'El Cascanueces' y villancicos en el concierto navideño de la Joven Orquesta y el Coro Lírico de Cantabria

Publicado 26/12/2013 11:12:21 CET

El sábado 28 en la sala Argenta

SANTANDER, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Coro Lirico de Cantabria y la Joven Orquesta de Cantabria, dirigidos por el maestro cántabro Jaime Martin, ofrecerán por primera vez un concierto sobre temas navideños en el Palacio de Festivales. El programa incluye 'El Cascanueces' de Tchaikovski, 'Coronation Anthems, Zadok the Priest' de George Frideric Handel, y una selección de villancicos tradicionales con arreglos de Albert Guinovart.

El concierto se celebrara este sábado 28 de diciembre en la sala Argenta del Palacio de Festivales a las 20.30 horas.

La Joven Orquesta de Cantabria nace en 2011 como proyecto artístico-educativo patrocinado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.

El creciente interés de muchos jóvenes en adquirir una formación musical que, paralelamente a sus estudios oficiales en los conservatorios, les permita complementar la formación orquestal e instrumental a aquellos que aspiren a una actividad profesional en un conjunto sinfónico, ha tenido como consecuencia el nacimiento de este proyecto que cubre el vacío que existía en esta Comunidad en un aspecto tan importante para cualquier futuro profesional de la música.

Junto a la necesaria dimensión pedagógica del proyecto, la Joven Orquesta pretende contribuir a enriquecer la vida musical de la región. La orquesta, compuesta en su mayoría de alumnos de enseñanzas profesionales y superiores de Cantabria, desarrolla su formación a través de encuentros de carácter intensivo. En ellos, los estudiantes reciben clases y ensayos seccionales, orquestales y de cámara bajo la tutela de profesores de reconocido prestigio profesional y que aportan una amplia experiencia orquestal.

Jaime Martín es el director titular de la Orquestra de Cadaqués, director artístico y director musical principal de Gavle Symphony Orchestra y director artístico del Festival Internacional de Santander. Previamente tuvo una distinguida carrera como flauta solista de la Chamber Orchestra de Europe, English National Opera y London Philharmonic Orchestra.

Martín ha dirigido con la London Philharmonic Orchestra, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orquestra Simfonica de Barcelona, Orchestre National de Capitol de Toulouse, London Mozart Players, Irish e English Chamber Orchestras, Orchestre National de Lyon, Lausanne Chamber Orchestra, Beijing Symphony, Athens State Symphony Orchestra, Academy of St Martin in the Fields en Londres y Bucharest Festival.

Fundado en 1996 como Coro de las Temporadas Líricas del Palacio de Festivales, el Coro Lírico de Cantabria ha representado a lo largo de su trayectoria más de medio centenar de títulos de ópera y zarzuela. En 2011, bajo la dirección de Enrique Azurza, el CLC afronta nuevos retos, profundizando en el repertorio sinfónico y ofreciendo conciertos de música polifónica y popular.

A lo largo de su dilatada carrera, el CLC ha acompañado a grandes figuras de la lírica como Roberto Scandiuzzi, Simon Estes, Cristina Gallardo-Domás, Aquiles Machado, etcétera.

Asimismo, ha trabajado con maestros de la talla de Marco Armiliato, Antonello Allemandi, Renato Palumbo, Antoni Ros Marbá, Paul Dombrecht y con directores de escena de gran prestigio como Gian Carlo del Monaco, José Carlos Plaza o Lindsay Kemp. Además, el CLC ha colaborado con orquestas de reconocido nivel como la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid y la Orquesta Lírica de Madrid, entre otras.

Enrique Azurza es uno de los directores de coro más destacados y dinámicos de su generación. Estudió dirección coral en el País Vasco y en Estocolmo, con Anders Eby. Ha realizado cursos con Eric Ericson y Carl Högset. Es profesor de canto coral en el Centro Superior de Música del País Vasco - Musikene. En 1991 recibe el Premio al Mejor Director en el Certamen Internacional de Varna (Bulgaria). Invitado en dos ocasiones por la IFCM al Simposio Mundial de Música Coral, Sydney 1996 y Puerto Madryn 2011.

Dirige el Coro Hodeiertz de Tolosa y el Coro Lírico de Cantabria desde 2011. Es director además del Coro de la Universidad del País Vasco y del grupo vocal KEA, especializado en música contemporánea. Ha dirigido el Coro del Instituto Aragonés de Canto Coral (1993-2003). Con todos ellos ha abordado un amplio abanico de repertorios, ha logrado primeros premios en certámenes nacionales e internacionales, y ha realizado diversas grabaciones.