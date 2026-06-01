Las pernoctaciones extrahoteleras en Cantabria crecen en abril un 19,2% y los viajeros un 6,6%

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SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cantabria registró en abril un total de 255.631 pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, establecimientos de turismo rural), lo que representa un incremento del 19,2 por ciento más que en el mismo mes de 2025, mientras que a nivel nacional hubo un descenso (-1,1%), según los datos de los institutos nacional y cántabro de estadística publicados este lunes.

Y en relación a los viajeros que se hospedaron en este tipo de alojamientos, aumentaron en Cantabria un 6,6% en abril, hasta los 71.972.

Del global de pernoctaciones, 230.772 fueron realizadas por residentes en España, un 22,7% más, y 24.907 de extranjeros, un 6,2% menos.

Y de los más de 71.000 viajeros que se alojaron en establecimientos extrahoteleros de Cantabria en el cuarto mes del año, 59.930 eran residentes en el país (+7,8%) y los 12.042 restantes procedían del extranjero (+1,2%).

La estancia media subó un 11,7%, hasta situarse en 3,55 días, y el número de plazas estimadas aumentó un 5,3%, hasta las 37.558.

PERNOCTACIONES Y VIAJEROS POR TIPO DE ALOJAMIENTO

En abril, más del 63% de las pernoctaciones extrahoteleras fueron en campings, concretamente 163.296, un 39,3% más.

Tras los campings, el segundo mayor volumen de pernoctaciones se dio en alojamientos de turismo rural, con 55.317, lo que supone un aumento del 2,1%. De ellas, 21.000, fueron en casas rurales, un aumento del 5,9%.

Además, se registraron 29.790 pernoctaciones en apartamentos, un 9,7% menos que en el mismo mes de 2025, y 7.228 en albergues, que también registró descenso, con un 28,9% menos.

En cuanto a los viajeros, en abril fueron mayoritarios los que se alojaron en los campings, concretamente 32.463, un 15,6% más --el mayor aumento por tipo de alojamiento--.

Otros 24.578 se alojaron en turismo rural, lo que supone un incremento del 2,9%; 11.812 en apartamentos (-1,6%) y los 3.119 restantes en albergues (-11,6%).

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros superaron los 10,5 millones en abril (-1,1%).

Tanto las de residentes (-1,4%) como las de no residentes (-0,7%) descendieron. La estancia media fue de 3,5 pernoctaciones por viajero.

Los alojamientos extrahoteleros que más subieron sus precios fueron los aparamentos turísticos que los incrementaron un 6,3%, su mayor alza en el último año, mientras que los de los campings subieron un 4,3% y los alojamientos rurales un leve 0,8%.