Sandra Ibarra, las emergencias de Cantabria y el Greim de Potes, Orujeros Mayores

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto a los consejeros de Presidencia, Paula Fernández, Turismo, Francisco Javier López Marcano, y Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, ha asistido este sábado a la tradicional Fiesta del Orujo, declarada de Interés Turístico Nacional, donde ha felicitado a la Orujera Mayor 2021, Sandra Ibarra.

Ha sido en un evento de referencia en la región, que en su 29 edición también ha reconocido a los servicios de emergencia del Gobierno autonómico y al GREIM de Potes como Orujeros Mayores de 2020, año en el que debido al Covid no se celebró esta fiesta, que "impulsa la promoción del orujo y de la actividad de los productores de Liébana".

El consejero de Turismo ha sido el encargado de intervenir en el acto central del día, en representación del Ejecutivo de la comunidad y ha comenzado su intervención poniendo en valor la comarca de Liébana.

"No tuve la suerte de ser lebaniego, pero me empeñé siempre en ser lebaniego de adopción y devoción hasta vivirlo con mucha intensidad, me empeñé en amar esta tierra hasta quedar prendado por sus gentes, su forma de vida, sus costumbres y su patrimonio", ha expresado.

Para López Marcano se trata de "la fiesta de las fiestas" y ha invitado a vivirla "con intensidad, pero con mesura, con aire de fiesta, pero con serenidad", al tiempo que ha felicitado a quienes "con arrojo" acordaron celebrar la edición de 2021 y "respetar nuestras tradiciones". Finalmente, ha concluido felicitando a los orujeros mayores de 2020 y 2021.

Asimismo, durante el acto se ha entregado el título de Orujero Mayor de 2020, concedido a los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria, junto con el GREIM de Potes, y que no pudo ser entregado por las restricciones debidas a la pandemia.

Con su presencia, el presidente ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con Liébana que ha convertido el orujo en "un producto estrella" y ha reconocido el "gran trabajo de los lebaniegos para dar valor al orujo, un producto que ha logrado ser un referente gastronómico y turístico".

Revilla ha sido el encargado de entregar la alquitara a Miguel Rodríguez, responsable del parque de bomberos de Tama, mientras que el consejero de Turismo lo ha hecho al sargento Jorge López Ramos, miembro del GREIM de Potes, y a la orujera Sandra Ibarra.

Además, también han participado en la entrega de diplomas los orujeros Mariano Linares y Juan José Lucas.

EJEMPLO DE PROFESIONALIDAD

Los servicios de emergencias del Gobierno de Cantabria y el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil han recogido en la Fiesta de Orujo de Potes el título de 'Orujero Mayor', concedido en 2020 y pendiente de entrega tras la suspensión de la festividad a causa de las restricciones establecidas en la lucha contra el COVID-19.

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández Viaña, acompañada por la directora general de Interior, Jezabel Morán, y el director del 112 Cantabria, Íñigo Claramunt, ha valorado la recuperación de una fiesta de "gran impacto" tanto en términos económicos como promocionales, y a los efectivos de emergencias galardonados, de los que ha destacado su "profesionalidad, esfuerzo y compromiso" en situaciones especialmente difíciles.

Ha señalado que Liébana es una comarca situada en un enclave "espectacular" pero apartado de las grandes infraestructuras asistenciales, que multiplica su población en la época estival y cuenta con un importante foco de atracción de visitantes en Picos de Europa.

En este contexto, Fernández ha destacado la rápida intervención de los servicios de emergencias en rescates, incendios de infraestructuras o traslados sanitarios urgentes como algo "fundamental" para garantizar ayuda efectiva y de calidad a quien lo necesita.

A juicio de la consejera, el trabajo que desempeñan los bomberos y Centro de Atención a Emergencias del 112, los rescatadores y técnicos de Protección Civil del Ejecutivo, y los agentes del GREIM es "digno de elogio y merecedor de su designación como Orujeros Mayores".

"En el último año y medio hemos aprendido que si alguien merece de nuestro reconocimiento social son, precisamente, -ha afirmado- todos aquellos que nos atienden, cuidan y protegen cuando más lo necesitamos".

FORMATO REDUCIDO

Tras el parón del año pasado por la pandemia del COVID-19, la Fiesta del Orujo ha vuelto estos días a las calles de la capital lebaniega en un formato reducido para garantizar la seguridad sanitaria.

Las actividades están centradas en la producción del producto y se han mantenido los actos centrales como la recepción y nombramiento de la Orujero Mayor y la entrega de la Alquitara de Oro al mejor orujo del año.

Sin embargo, para evitar aglomeraciones no hay carpa ni degustaciones en las casetas de los empresarios orujeros.