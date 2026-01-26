Termina el plazo de presentación de ofertas para la ruta aérea con Tirana

Cantabria licita la ruta con Tirana por 786.500 euros y una duración de un año prorrogable tres más - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, a las 14.00 horas, termina el plazo de presentación de ofertas para la ruta aérea entre el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y el de Tirana (Albania).

La licitación del Gobierno de Cantabria se corresponde con un contrato de publicidad que cuenta con un presupuesto base de licitación de 786.500 euros, IVA incluido; una duración de un año, prorrogable por un máximo de tres más; y un mínimo de 120 operaciones al año.

Será la primera vez que Cantabria tenga una conexión aérea con Albania y el Ejecutivo regional lo considera "una oportunidad estratégica" para promover el turismo de la región, ya que ninguna zona del norte de España cuenta con una línea con la capital de este país mediterráneo, ha informado el Gobierno.

Entre los criterios de evaluación de las ofertas se tendrá en cuenta la conectividad con Cantabria, con un mínimo de 120 operaciones al año; los impactos online y offline de las acciones de marketing; y el porcentaje del vinilado del fuselaje de las aeronaves para la promoción turística de Cantabria.

Se trata de un contrato impulsado por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística (CANTUR) para realizar acciones promocionales y de marketing dirigidas en ese mercado, en soportes y medios de las compañías aéreas que operen o puedan operar en Cantabria, para atraer turistas y dinamizar la economía de la región.

La nueva ruta se suma a las licitaciones para operar vuelos con Milán y París, además de las rutas adjudicadas para la próxima temporada de verano para enlazar Santander con Almería, Jerez, Vigo, Lanzarote y Sofía.

Con esta planificación, el próximo verano el Seve Ballesteros conectará con 30 destinos -16 nacionales y 14 internacionales-, que superarán las 29 rutas que estuvieron operativas durante 2023 y 2024.