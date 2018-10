CANTABRIA.-CCOO denuncia que el SCS trata de "desahuciar" a la Unidad de Farmacología de Atención Primaria

Publicado 26/02/2015 12:02:36 CET

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad de CCOO ha denunciado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) trata de "desahuciar" a los dos médicos clínicos y a la administrativa de la Unidad de Farmacología de Atención Primaria de sus actuales instalaciones en la planta baja de sus oficinas, en el edificio anexo a la Residencia Cantabria, a un local en "malas condiciones" en 'El chalecito'.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CCOO, Asunción Moro, ha dado a conocer este "desalojo forzoso" acompañada de los dos médicos clínicos de esta Unidad, Mario González y Esmeralda Cuaresma, que han explicado en declaraciones a Europa Press que el SCS lleva "amenazando" con desalojar su servicio desde hace un año.

Ambos han indicado que el SCS no les da ninguna explicación para forzarles a trasladarse a un local que "no reúne las condiciones de seguridad y confidencialidad" que requieren para desempeñar su trabajo más que "nos encontramos en la planta baja del edificio --anexo a la Residencia--, que es del SCS y nosotros somos de Atención Primaria".

En este sentido, han señalado que en el citado edificio a Atención Primaria le corresponden las plantas cuarta y quinta pero "no hay sitio", por lo que en este "desahucio" no están recibiendo apoyo por parte de los directores y gerentes de AP que, según han lamentado González y Cuaresma, lo consideran "un asunto domestico" e incluso les han llegado a decir "que esto es un desahucio contra el que no se puede hacer nada" y les han recomendado "vivir lo como un duelo".

Estos dos médicos, especialistas clínicos en Farmacología, han indicado que ellos no piden "mejorar las condiciones" en las que trabajan en la actualidad porque, si bien están "hacinados", las instalaciones guardan las condiciones de seguridad y confidencialidad que requiere su labor, al igual que la de cualquier otro médico.

Pero han denunciado que el local en el que les quieren instalar en el edificio conocido como 'El chalecito', a unos 200 metros de la Residencia y donde se encuentra el servicio de atención para trastornos alimentarios y otros locales para docencia, era "una antigua garita de seguridad" y donde el Internet "se cae cada dos por tres" cuando la conexión es algo "fundamental" en su trabajo.

A este respecto, han destacado que ellos prestan servicio desde hace ocho años a toda la Comunidad Autónoma trabajando junto con los médicos de familia en el cuidado y la protección de la salud de la población. Además, han puesto en marcha dos programas de protección de la salud que han recibido varios premios a nivel nacional y europeo.

"Hasta el propio gerente del SCS, Carlos León, nos han reconocido que trabajamos muy bien, pero que molestamos", han señalado González y Cuaresma, que han denunciado que, en la "única vez" que les ha recibido León, les dijo que "si seguíamos poniendo pegas al traslado nuestros puestos de trabajo correrían peligro".

Por su parte, Moro ha criticado este "desalojo caprichoso" del SCS, que ha calificado de "vergonzoso" porque los tres trabajadores de esta Unidad de Farmacología de Atención Primaria "ya están bastante hacinados donde están para que ahora quieran meterles en un sitio todavía peor".