'Arte en la naturaleza' lleva 68 obras de una veintena de artistas a Cabezón de la Sal

'Arte En La Naturaleza' En El Museo De La Naturaleza De Cantabria - GOBIERNO

Además de la muestra en el Museo de la Naturaleza se ofrecerá un recorrido por Carrejo

SANTANDER, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado la quinta edición del programa divulgativo 'Arte en la naturaleza' en el Museo de la Naturaleza de Cantabria (en Cabezón de la Sal), donde este sábado 16 abrirá sus puertas una muestra colectiva de más de una veintena de artistas que, además, ofrecerán un recorrido por los distintos espacios donde se ubican sus proyectos en la Junta Vecinal de Carrejo.

La exposición, que abrirá a las 11.00 horas, está compuesta por 68 obras de 24 artistas de distintas partes del mundo cuyo tema central es la naturaleza. Las piezas originales han sido realizadas para un sitio especifico y se han empleado distintos lenguajes como performance, acciones, objetos, pintura, instalaciones, dibujo, grafica, etcétera.

Todas ellas han sido registradas en fotografías o digitalizadas y se muestran en 68 paneles impresos. Las obras, instaladas en la fachada del Museo, en su jardín interior y en las ventanas y vallas cedidas por la pedanía de Carrejo y sus vecinos, hacen que el Museo "se extienda en un entramado vital que transporta su mensaje más allá de sus paredes", ha señalado Cultura en nota de prensa.

Estos 24 artistas, que muestran sus trabajos por primera vez en el Museo de la Naturaleza de Cantabria, pertenecen a diferentes generaciones, trayectorias y procedencias.

Son tanto de artistas cántabros como de diferentes países que han venido especialmente a esta región para tomar parte en esta iniciativa.

Se trata de Adriana Omahna, Alexandra de Kempf, Andrea Gandarillas, Ángela González Caldera, Anthony Vivar, Aya Kikkawa, Christine Simpson, Cristina Pomposiello, Donna Wright, Erica Mohs, Hannelore Grosser, Kalli Kalde, Laura Portigliatti, Lorena Pernía García, Madison Dewar, Marcela Di Stasio, María Lanza, Marta Valledor, Martín Murcia, Michiko Azu, Moisés Moreno, Norma Bianco Sebastián Riffo Valdebenito y Silvi Lott.

Los comisarios de la muestra son Andrea Juan y Gabriel Penedo Diego.