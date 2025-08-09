La bolera de Borleña acoge una jornada el circuito 'Origen Cultura' con folklore y comida popular

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, participa en una reunión sobre el programa ‘Origen Cultura’ - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bolera de Borleña en Corvera de Toranzo acogerá este sábado, 9 de agosto, una nueva jornada del circuito 'Origen Cultura' con un programa con actuaciones de coros ronda, pandereteras, gaitas, rabelistas y bandas de folk, además de una comida popular y una muestra de bolo palma.

Bajo el título 'Día de jorra', la jornada está organizada con la colaboración de la Junta Vecinal de Borleña y del Ayuntamiento de Corvera de Toranzo.

La programación comenzará a las 12.00 horas con las Pandereteras de Toranzo. A continuación, el grupo Sullares de Gaitas, formado por Fernando Gómez, Luis Angel Jorrín, Violeta Pérez, Esther Peña, Jose Luis Pérez y Serafín Porras, harán un pasacalle con gaita, tambor, panderetas y bombo.

Cerrará las actuaciones de la mañana el Coro Ronda Altamira, dirigido por José Ramón Ibáñez, con sus 'Cantos tradicionales de ronda, romería y de la mar', tonadas basadas en las raíces del pueblo, de la cultura tradicional cantada por nuestros antepasados.

A partir de las 15.00 horas, la Junta Vecinal de Borleña ofrecerá una gran paella popular, cuyos tickets hay que reservar en el teléfono 645598479 o en la barra del bar el mismo día.

La jornada de la tarde comenzará a las 16.30 horas con una exhibición de bolo palma y a las 19.00 horas llegará el turno del rabelista Miguel Cadavieco, que ofrecerá el concierto 'Al son del rabel se canta'.

Tras su actuación, a las 20.30 horas subirá al escenario Baladans, cuarteto cántabro de balfolk compuesto por Maribel Fernández, Olga Recalde, Fernanda Gonçalves y Miguel Cobo, que pondrá al público a bailar danzas cántabras, mazurcas, polkas, y otros bailes europeos.

A las 22.00 horas actuará la banda de folk Cahórnega, que celebra su 25 aniversario este año y juntará en escena a José Higuera, Pablo González, Romina García, Luis Ángel Jorrín, Rubén García, Bruno Pasanisi y Fernando Gómez.

Por último, la banda Nel Tardíu, que cumple 27 años, será quien cierre la jornada a jorra de la mano de Pin, Adri, Andrés, Darío y Nacho. Esta banda tocará a las 00.00 horas temas propios y versiones populares de la música de Cantabria con un toque de compromiso con la tierra, e incluso humor.

Además, se abrirán puestos artesanales, mercadillo y la posibilidad de acampada libre.

Todas las actuaciones son abiertas y gratuitas con el fin de acercar la cultura popular de Cantabria tanto a la población residente como a las personas visitantes.

Las siguientes citas del circuito serán el 16 de agosto en Potes, 24 de agosto en Santillana del Mar, 30 de agosto en Reinosa, 7 de septiembre en La Cavada (Riotuerto), 13 de septiembre en Sobrepeña (Valderredible) y 21 de septiembre San Mateo de Buelna (Los Corrales de Buelna).