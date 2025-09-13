Camino Escena Norte llega el viernes 19 al Palacio con 'El dilema del corcho', de la compañía vasca Tartean Teatroa

Archivo - 'El Dilema Del Corcho', De La Compañía Vasca Tartean Teatroa - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa itinerante Camino Escena Norte llegará el próximo viernes 19 de septiembre al Palacio de Festivales de Cantabria de la mano de la comedia treatral 'El dilema del corcho', de la compañía vasca Tartean Teatroa.

Esta producción, en colaboración con el Teatro Arriaga Antzokia, tendrá lugar en la Sala Pereda, a las 20.00 horas, con una duración de 90 minutos sin descanso.

'El dilema del corcho', creado por Patxo Telleria y con la dirección Mireia Gabilondo, aborda conflictos políticos y dilemas morales con mucha carga de profundidad.

Así, se presenta a un profesor de 70 años catedrático de ética y filosofía política jubilado, izquierdista, polémico, agitador y muy prestigioso, que padece un cáncer terminal, pero le surge la posibilidad de curación.

Puede recibir tratamiento con uno de los equipamientos de radioterapia que un conocido multimillonario ha donado al sistema público de salud. Donación que el catedrático duda que sea una dudosa obra de caridad. Ahora debe decidir si ser fiel a sus principios e inmolarse o "bajarse los pantalones y besarle el culo al filántropo".

El profesor ha tomado una decisión y la va a hacer pública. Cuando está preparando su alocución, un desconocido, un antiguo alumno, de 60 años, con el que tiene cuentas pendientes, irrumpe en su despacho.