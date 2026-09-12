El Camino Lebaniego comienza hoy en Valdeolea la programación cultural de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Un safari de Camino Lebaniego - FUNDACIÓN CAMINO LEBANIEGO

SANTANDER 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Camino Lebaniego participa en las Jornadas Europeas del Patrimonio 2026 con una programación cultural que recorrerá distintos territorios vinculados a los caminos de peregrinación de Cantabria y que propone nuevas formas de acercarse al patrimonio a través de la música, la literatura, la naturaleza, la divulgación y la participación ciudadana.

El primero de los grandes encuentros musicales será este sábado, 12 de septiembre, a las 18.00 horas, en la iglesia de Santa María de las Henestrosas, en Valdeolea, con el concierto 'Transfoliación: Metamorfosis de la folía', interpretado por KamBrass Quintet.

La actuación, organizada por la Fundación Camino Lebaniego en colaboración con la Sociedad Menéndez Pelayo, recorrerá la historia de la folía desde las composiciones de Juan del Encina, en el siglo XV, hasta las del estadounidense Jan Bach, en el siglo XX.

KamBrass Quintet está integrado por Íñigo Ocón, María Servera, Xavier Gil, Joan Pàmies y Oriol Reverter y es una de las formaciones de música de cámara con mayor proyección del panorama actual. Su trayectoria incluye importantes reconocimientos internacionales, entre ellos el Philip Jones Prize de la Royal Overseas League de Londres, obtenido en 2024, y el segundo premio de la Philip Jones International Brass Ensemble Competition de Birmingham, en 2023.

La segunda cita tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, a las 19.00 horas, con la actuación de la agrupación Jueves de Boleros en el Seminario Mayor de Comillas. Este grupo músico-vocal, compuesto por más de una treintena de personas, conjuga instrumentos tradicionales acústicos, bandurria, laúd, guitarra, timple, ukelele, bajo y percusión diversa. Su música se nutre de ritmos e instrumentos nacidos del mestizaje de la cultura musical de España y de América, de modo que, en su repertorio, tienen cabida desde el bolero hasta el jazz, pasando por el son, el corrido o la habanera.

La entrada a ambos conciertos será gratuita hasta completar aforo, ha informado el Gobierno.

LITERATURA EN LA CASONA DE TUDANCA

Otra de las actividades de la programación será la colaboración con el Club de Lectura Casona de Tudanca, centrada en la literatura cántabra contemporánea.

La propuesta recupera, adaptado al contexto actual, el espíritu que convirtió la Casona en un importante lugar de encuentro intelectual durante la etapa de su fundador, José María de Cossío, que hizo de este espacio un núcleo de acogida, conocimiento y apoyo a los escritores de su tiempo.

El nuevo club pondrá el foco en autores contemporáneos vinculados a Cantabria y combinará la lectura compartida con encuentros directos con los escritores. Las sesiones se desarrollarán durante los meses de otoño e invierno y pretenden convertir Tudanca y el Camino Medieval Lebaniego en un espacio cultural activo, abierto al diálogo entre patrimonio, literatura y creación contemporánea.

NATURALEZA, ACCESIBILIDAD Y DIVULGACIÓN

La programación de las Jornadas Europeas del Patrimonio se complementará con otras iniciativas impulsadas por la Fundación Camino Lebaniego para descubrir los caminos desde perspectivas vinculadas al patrimonio natural, la biodiversidad y la accesibilidad.

Entre ellas se encuentran los Safaris del Camino, desarrollados en el marco del proyecto europeo Steps for LIFE, que ofrecen experiencias guiadas para conocer la riqueza natural del Camino Lebaniego.

También tendrán un papel destacado las actividades del proyecto europeo HIKE4ALL, coordinado en España por la Fundación Camino Lebaniego, que los días 25 y 26 de septiembre reunirá en distintos puntos del Camino Lebaniego propuestas relacionadas con el senderismo inclusivo y la accesibilidad.

Con esta programación, la Fundación Camino Lebaniego quiere aprovechar las Jornadas Europeas del Patrimonio como una oportunidad para poner en relación patrimonio material e inmaterial, cultura, naturaleza y territorio, reivindicando los caminos históricos como espacios vivos y dinámicos.