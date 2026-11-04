El circuito Escena lleva un intenso programa cultural a catorce municipios desde este miércoles hasta el domingo

Archivo - El circuito Escena lleva un intenso programa escénico a catorce municipios del 4 al 8 de noviembre - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La programación del circuito Escena, organizado por la Consejería de Cultura, ofrecerá durante la semana del 4 al 8 de noviembre una intensa agenda cultural que llegará a catorce municipios.

Teatro familiar, magia, danza contemporánea, circo y grandes clásicos compartirán cartel en una semana que reunirá a doce compañías y artistas de referencia de la escena regional y nacional.

La programación comenzará este miércoles 4 en Laredo, donde Festuc Teatre presentará 'El viaje de Nuru' a las 18.00 horas en el Teatro Doctor Velasco. El viernes 6, la actividad se extenderá por cinco localidades. En Ramales de la Victoria, el ilusionista Raúl Alegría llegará al Salón de Actos de la Fundación Orense con 'Ver para creer' a las 19.00 horas, mientras que La Machina Teatro representará 'Mamá' en el Auditorio Municipal de San Vicente de la Barquera a las 20.00 horas.

A la misma hora, el Centro Cultural de Meruelo acogerá la propuesta de danza 'Entre tú y el barro', de Ulapé, y la Sala Bretón de Astillero presentará 'Un intento valiente', de Trueba&Trueba. La jornada concluirá en Torrelavega, donde Amalgama Teatral pondrá en escena 'Power Girls' a las 20.30 horas en el Teatro Concha Espina.

El sábado 7 será la jornada con mayor número de actividades. El público familiar podrá disfrutar a las 18.00 horas en Cartes de 'Uco, un paisano diferente', espectáculo de circo protagonizado por Nando Caneca. A las 19.00 horas, Guayominí Producciones llevará 'Hamlet' al Teatro de Orejo, en Marina de Cudeyo, mientras que Elektrafiktion representará 'Hormigas 'en el IES Ataulfo Argenta de Castro Urdiales.

La programación continuará en Piélagos con 'Don Juan. Cenizas y sombras', de Ruido Interno (19.30 horas). A las 20.00 horas coincidirán varias propuestas: Trueba&Trueba llevará 'Un intento valiente' al Teatro Casino Liceo de Santoña; Domani Producciones presentará 'Cyrano, una historia de narices' en el Teatro Principal de Reinosa; y Raúl Alegría ofrecerá 'Ver para creer' en el Espacio Escénico Santiago Galas de Cabezón de la Sal.

La programación concluirá el domingo 8 con dos citas destacadas. Por la mañana, Escena Miriñaque presentará 'En la casita Klimt' a las 12.00 horas en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, mientras que por la tarde La Machina Teatro llevará 'Mamá' al Teatro Municipal de Los Corrales de Buelna a las 19.30 horas.