Cultura inaugura la muestra 'Somos creadoras' de la ilustradora Sonia Piñeiro

La Consejería de Cultura ha inaugurado este martes, en el vestíbulo de la Biblioteca Central de Cantabria, la exposición 'Somos creadoras. Una casa para cada artista' de la ilustradora Sonia Piñeiro, con motivo del Día de la mujer, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 17 de abril.

El acto ha contado con la presencia de la directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, que ha estado acompañada por la autora de las ilustraciones, y el comisario de la muestra, Raúl Reyes.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, ha señalado que la exposición propone un recorrido a través de la creación de prestigiosas artistas de diferentes épocas "donde podremos contemplar diseños arquitectónicos únicos e imposibles".

"Creaciones en las que reconoceremos sus estilos pictóricos, la paleta de color y los elementos estilísticos que definen la obra de cada una de estas mujeres artistas, hogares que representan su mundo interior y su relación con el arte y el momento en el que lo desarrollaron", ha explicado.

"Su voz interna fluye y puede ser escuchada sin interrupciones, dando a cada una su lugar, un lugar al que pertenecen por mérito propio, y también, porque no, recuperar todos estos espacios femeninos, empezando por el cuerpo y por la libre elección de su modo de vida", ha señalado Piñeiro.

María Blanchard (1881-1932, España), Eva Hesse (1936-1970, Alemania-EE. UU.), Yayoi Kusama (1929, Japón), Maruja Mallo (1902-1995, España), Alice Neel (1900-1984, EE. UU.), Georgia O'Keeffe (1887-1986, EE. UU.), Joana Vasconcelos (Francia, 1971) o Isabel Villar (España, 1934) son algunas de las artistas seleccionadas, cada una de ellas representantes de disciplinas artísticas tan estimulantes como Cubismo, Arte povera, Arte inmersivo y Pop Art, Surrealismo, Retratismo figurativo, Precisionismo abstracto, Instalaciones artísticas y Arte conceptual o Ingenuismo, respectivamente.

La directora general de Cultura ha señalado la "originalidad" de esta propuesta que acerca al espectador, a través de la mirada personal de la ilustradora, al universo creativo de grandes artistas que han formado parte fundamental de la historia del arte universal, y que, en estos momentos, también necesitan "recuperar y valorar su trayectoria artística".

Las reproducciones de los originales creados por la ilustradora son a gran tamaño y se acompañan de cartelas explicativas que proporcionan más pistas sobre cada una de las artistas representadas, pinceladas de su vida, estilo propio, pensamientos y alguna frase propia.

Un binomio, texto e imagen, que despertará la curiosidad del visitante.

Pensar en estos espacios y lugares inventados, una fantasía creada por Piñeiro a partir del estudio y la reflexión sobre el arte y la vida de cada una de las artistas seleccionadas nos llevará a reflexionar sobre ellas y así conocerlas mejor.

Todas, artistas, que con su obra y estilo de vida ayudaron, y lo siguen haciendo, a cambiar el papel tradicional de la mujer de objeto a sujeto, y que defienden una visión femenina propia y diferenciada.

Sonia Piñeiro Ambrosio está licenciada en Bellas Artes en la especialidad de dibujo y pintura por la Universidad del País Vasco y es, además, graduada en Arte por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios de Oviedo.

Ha participado en más de 30 exposiciones en ciudades como Santander, Bilbao, Logroño, Sevilla, Pamplona, Madrid, Gante (Bélgica), etcétera.

También ha impartido talleres de arte y creatividad en la feria Artesantander y en diferentes centros de enseñanza. Actualmente es profesora en UNATE, la Universidad Permanente.

Como ilustradora, ha publicado más de una docena de libros, entre los que se encuentran 'Sir. Gawain y el gigante verde' (Kattigara); 'Relatos surgidos del viento' (Alter Ego); 'El Centro del Arte' (Fundación Botín); o en el que se basa este proyecto 'Una casa para cada artista' (R&R ediciones).