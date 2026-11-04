Cultura lanza la segunda pieza audiovisual del circuito 'Origen' con la fusión de Casapalma

Caspalma - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha lanzado la segunda pieza audiovisual del circuito 'Origen' en la que destaca la fusión contemporánea entre el folclore y la canción montañesa con la música electrónica de la mano del grupo Casapalma como herramienta para mantener viva la tradición oral.

Así, los nuevos materiales, realizados por la productora El Cuartuco, se difundirán a través de redes sociales durante las próximas semanas y versarán sobre temas concretos como la tonada, las albarcas o las danzas vivas, así como más generales como la importancia de la mediación, la educación superior y la enseñanza informal, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

El programa 'Origen' continúa este año con su iniciativa de divulgación del patrimonio cultural inmaterial de la región a través de una nueva serie de diez píldoras audiovisuales.

Estas piezas tienen como objetivo compartir conocimientos sobre el folclore de Cantabria, acercar sus tradiciones al público general y contribuir a su conservación y transmisión a las nuevas generaciones.

A través de vídeos breves, el programa vuelve a apoyarse en personas y saberes vinculados al folclore para ofrecer información accesible sobre la cultura tradicional de la comunidad, ha explicado el Ejecutivo.

La iniciativa da continuidad así al trabajo iniciado el año pasado, cuando se publicaron ocho piezas dedicadas a distintas manifestaciones musicales y tradiciones populares.

TRADICIÓN Y VANGUARDIA

Casapalma surge en 2021 con la intención de reactivar el diálogo entre las músicas de tradición oral y el contexto actual y viste con arreglos contemporáneos melodías y toques que han pasado de generación en generación.

Se trata de un dúo musical cántabro que fusiona el folclore y la canción montañesa tradicional de Cantabria con la música electrónica experimental y el pop alternativo.

Afincado en el Valle de Cabuérniga, el grupo está formado por la cantante y panderetera cántabra Irene Atienza y el guitarrista, compositor y productor madrileño Yoel Molina.