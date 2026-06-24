Cultura publica las ayudas para producción de obras y giras de danza

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SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el extracto de la resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a profesionales, en régimen de concurrencia competitiva, para la producción de obras y la realización de giras en materia de artes escénicas en la modalidad de danza.

Se destina a tal fin la cuantía máxima de 80.000 euros, que se distribuirán inicialmente en 50.000 para producción de espectáculos de danza y 30.000 para giras.

Podrán ser beneficiarios de subvención en ambas modalidades, dirigidas a profesionales y empresas, las personas físicas (empresarios individuales) y las personas jurídicas privadas con forma societaria, que tengan su domicilio fiscal en Cantabria y que estén dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas en alguno de los epígrafes siguientes de la sección tercera: 021: directores coreográficos; 022: bailarines; 029: otras actividades del baile, y que desarrollen su actividad profesional en Cantabria, sin perjuicio de lo exigido en esta convocatoria para las giras que sean objeto de subvención; y que cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases reguladoras y en esta convocatoria para la modalidad correspondiente.

Los proyectos se valorarán con criterios de calidad e interés artístico y cultural.

Para la evaluación global de la propuesta de producción en el contexto escénico cántabro se tendrá en cuenta la originalidad, contribución al desarrollo de la danza, a la recuperación del patrimonio cultural o su carácter innovador, experimental y contemporáneo, proyección de profesionales de Cantabria e intercambio de los mismos.

Se realizará un análisis cualitativo de la propuesta escénica y coherencia entre los aspectos artísticos, técnicos y dramatúrgicos, como idea original, escenografía, vestuario, iluminación, diseño del espacio sonoro, visuales, etcétera.

Se tendrá en cuenta la capacidad de difusión y proyección de la obra y se valorará que las propuestas sean en coproducción o colaboración con otras entidades, así como la dimensión nacional o internacional de la propuesta, entre otras medidas.

Además se estudiarán los planes de comunicación, proyectos de mediación, evaluación de la producción y similares, y se tendrá en cuenta las acciones positivas para la igualdad de oportunidades.

Otro de los aspectos a valorar serán la cualificación y trayectoria curricular del equipo que va a desarrollar el proyecto, y el número de actividades realizadas en Cantabria en el último año relacionadas con sensibilización, educación, formación, asociacionismo, difusión y colaboración con otras entidades cántabras culturales, sociales o educativas.

Se estudiará el currículum de la persona solicitante, y la apuesta por la eficiencia, la sostenibilidad y los aspectos de estructura tales como local de ensayo, equipo de sonido, luces, linóleo, vestuario, transporte para gira, etcétera.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación en el BOC del extracto de esta convocatoria.