Cultura retoma en marzo el programa de educación ambiental 'Ciencia en el Camino' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte retomará en marzo el programa de educación ambiental 'Ciencia en el Camino', una iniciativa de la Fundación Camino Lebaniego, enmarcado en el proyecto europeo Steps for LIFE, que busca implicar a la ciudadanía en la observación, estudio y protección de la biodiversidad del Camino Lebaniego a través de experiencias de campo, tecnología accesible y divulgación científica.

Esta nueva agenda de actividades, realizada en colaboración con Senda Ecoturismo, continuará hasta junio con temáticas tan variadas como la biodiversidad en los ríos, el canto de las aves, las plantas invasoras o el comportamiento animal, todas ellas relacionadas con la riqueza medioambiental del Camino.

Así, las primeras actividades serán el 7 de marzo bajo la temática 'Vida en nuestros ríos', y continuarán el día 28 con 'Etología animal'.

En la primera de ellas, los asistentes se adentrarán en uno de los ecosistemas más ricos y frágiles del territorio regional: el río y su bosque de ribera. Durante un paseo junto al Nansa verán cómo funcionan estos sistemas naturales, qué especies dependen de ellos y por qué son tan importantes para la biodiversidad. Además, aprenderán aspectos sobre macroinvertebrados acuáticos.

En la segunda actividad se abordará la ciencia que estudia el comportamiento de los animales. De esta forma, durante otro paseo, esta vez por el entorno de Cabañes, se observarán aves, insectos y otros animales silvestres y se intentará interpretar lo que están haciendo: si se alimentan, defienden su territorio, se comunican o buscan pareja.

Ya en el segundo trimestre del año comenzará el domingo 19 de abril, con una actividad en la que las protagonistas serán las aves y sus cantos.

A continuación, el día 9 de mayo, la actividad se centrará en la problemática de las plantas invasoras, mientras que el 16 de mayo, habrá un safari nocturno, una de las actividades que más éxito tiene entre los asistentes.

Para finalizar, el 6 de junio la iniciativa estará dedicada a la flora y el cambio climático; mientras que el fin de semana del 13 y 14 habrá una aventura nocturna con estancia en un refugio, y el 21 se cerrará el programa con una actividad sobre los lepidópteros que hay en las praderas.

En nota de prensa, el Gobierno ha indicado que todas las actividades necesitan inscripción previa y los interesados en obtener más información pueden hacerlo en el teléfono 942 50 27 00 y a través de los correos life@caminolebaniego.com y programacion@caminolebaniego.com