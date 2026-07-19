El Encuentro llega este lunes a cuatro escenarios de Santander y Cigüenza

Archivo - El Centro Botín acoge el homenaje a Kurtág - ENCUENTRO MÚSICA Y ACADEMIA - Archivo
SANTANDER 19 Jul. (EUROPA PRESS) -
El XXV Encuentro de Música y Academia de Santander vivirá este lunes 20 de julio una de sus jornadas con más programación, que llegará a cuatro escenarios de la capital cántabra y Cigüenza (Alfoz de Lloredo), con propuestas de música barroca hasta estrenos contemporáneos de vanguardia y de cámara clásico e intimista, interpretadas por jóvenes talentos de las mejores escuelas europeas.
La Sala Pereda del Palacio de Festivales de Cantabria se convertirá, a las 19.00 horas, en el epicentro de la música antigua con 'La Noche Barroca'.
Iniciará con el 'Cuarteto para flauta, violín, violonchelo y bajo continuo núm. 1 en re mayor TWV 43:D3 de Nouveaux quatuors en six suites (Paris Quartet núm. 1)' de Georg P. Telemann (1681-1767), a cargo de Cliodhna Scott (flauta), Xixi Gabel (violín), Juliette Rochat (violonchelo) y Luis Arias (clave).
A continuación, el teclista Kiryl Bartashevich (clave) interpretará de forma solista una selección de las 'Pièces de clavessin y las Nouvelles suites de pièces de clavecin' de Jean Philippe Rameau (1683-1764), ofreciendo 'Mussette en Rondeau', 'Les Cyclopes', 'Allemande' y 'La Poule'.
Para cerrar este bloque, sonará la 'Sonata en trío para oboe, violín y bajo continuo en do menor' de Johann D. Heinichen (1683-1729), interpretada por Daniel Ron (violín), Aurora Berná (oboe), Juan Carlos Paredes (fagot) y Luis Arias (clave).
La segunda mitad se abrirá con la 'Marche pour la cérémonie des Turcs de la obra Le bourgeois gentilhomme LWV 43' de Jean-Baptiste Lully (1632-1687), adaptada para quinteto de vientos e interpretada por Virginia Tato (flauta), Arturo Salvalaggio (oboe), Bernat Buzzi (clarinete), Juan Carlos Paredes (fagot) y Pedro Sapena (trompa).
Posteriormente, el pianista francés Martin Jaspard abordará en solitario el arreglo para piano para la mano izquierda realizado por Johannes Brahms (1833-1897) sobre la 'Chacona para violín solo en re menor BWV 1004' de Johannes Brahms (1833-1897).
El concierto concluirá con el 'Sexteto para flauta, oboe, violín, viola, violonchelo y bajo continuo en do mayor WB 70 op. 11 núm. 1' de Johann Christian Bach (1735-1782), defendido por Virginia Tato (flauta), Arturo Salvalaggio (oboe), Daniel Ron (violín), Paula Chana (viola), Daiyi Wu (violonchelo) y Martin Jaspard (clave).
LOS LUNES CLÁSICOS
También a las 19.00 horas, el Paraninfo de Las Llamas de la UIMP acogerá su último concierto de la edición, que arrancará con el 'Andante para flauta y orquesta en do mayor K 315 -en reducción para flauta y piano-' de Wolfgang A. Mozart (1756-1791), interpretado por Boglárka Csapó (flauta) y el pianista acompañante Duncan Gifford.
El de Salzburgo seguirá después con su 'Quinteto para clarinete, dos violines, viola y violonchelo en la mayor K 581', que unirá a Pablo Jiménez (clarinete), Donghwi Ko (violín I), Gustavo Gil (violín II), Qiu Yayun (viola) y Nathaie Hauser (violonchelo).
Seguidamente, tras la pausa, sonará la 'Sonata para violonchelo y piano en sol menor op. 65' de Frédéric Chopin (1810-1849), ejecutada por la chelo finlandesa Kaisa Suninen acompañada al piano por Duncan Gifford.
Y como broche, el 'Trío elegíaco núm. 1 en sol menor' escrito en 1892 por Sergey Rachmaninov (1876-1943), a cargo de Kobor Eva (violín), Luis Aracama (violonchelo) y Leonor Ocete (piano).
HOMENAJE A GYÖRGY KURTÁG
A las 21.00 horas, el Centro Botín celebrar el 'Homenaje a György Kurtág en su 100 cumpleaños', una sesión musical precedida por un encuentro-conversación a cargo de los codirectores artísticos, Márta Gulyás y Luis Fernando Pérez, y el compositor y Decano de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, Òscar Colomina i Bosch.
El bloque musical se iniciará con 'Ständchen' (Serenata), perteneciente al ciclo 'Schwanengesang (El canto del cisne) D 957' de Franz Schubert (1797-1828) en el arreglo de Theobald Böhm para flauta y piano, interpretada por Margherita Brodski (flauta) y Felix Kehr (piano).
A continuación llegará el estreno mundial de 'Campanes al Vespre' (2026) de Òscar Colomina i Bosch, encargada por Paloma O'Shea, seguida de 'Platja i nit. Albà extraída de sus Imatges' (2021), ambas interpretadas por el pianista alemán Felix Kehr.
El tributo continuará con una selección de 'Signs', 'Games and Messages' (incluyendo Message-consolation à Christian Sutter, Az hit..., Népdalféle, Balatonboglári emlék 5/8-ban y Schatten), defendida por Izumi Hagiwara (violonchelo).
Seguidamente, Felix Kehr (piano I) y el profesor invitado Péter Nagy (piano II) se unirán a cuatro manos para interpretar las transcripciones realizadas por Kurtág sobre la cantata 'Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit BWV 106' y el preludio coral 'Alle Menschen müssen sterben BWV 643' de J.S. Bach, completando el bloque con 'Dühös korál' (Coral furioso) y 'Od-kanon' (Fog Canon) del libro IV de sus 'Játékok' (Juegos).
El final unirá a Hobin Yi (violín), Izumi Hagiwara (violonchelo) y Nicolás Flores (piano) en la obra 'Varga Bálint Ligaturája' (La ligadura de Bálint Varga) de Kurtág, para concluir la noche con 'Gute Nacht', pieza de 'Winterreise D 911 op. 89' de Schubert en el arreglo de Theobald Böhm para flauta y piano interpretada por Margherita Brodski y Felix Kehr; y con la obra 'Cinco piezas para piano a cuatro manos' de György Ligeti (1923-2006) junto a Nicolás Flores y Péter Nagy.
CUERDAS EN CIGÜENZA
A las 20.00 horas, el Encuentro llegará a la parroquia de San Martín de Cigüenza con un recital centrado en el violín y la viola.
La primera parte estará dedicada a la viola del malasio Kevin Saw (en período de prueba para el puesto de viola tutti en la Royal Philharmonic Orchestra de Londres), quien estará acompañado por el pianista Juan Barahona.
Interpretarán el 'Adagio y Allegro para trompa y piano en la bemol mayor op. 70 -en versión para viola y piano-' de Robert Schumann (1810-1856) 'la Sonata para viola y piano en fa mayor op. 11 núm. 4' de Paul Hindemith (1895-1963) y el arreglo de William Primrose sobre 'La campanella del Concierto para violín núm. 2 en si menor op. 7' de Nicolò Paganini (1782-1840).
Tras el descanso, la violinista holandesa Mara Mostert abrirá el segundo bloque con la 'Chaconne de la Partita para violín solo núm. 2 en re menor BWV 1004' de Johann S. Bach (1685-1750).
Para finalizar la audición, sumará el piano de Alina Artemyeva para dar vida a la 'Sonata para violín y piano en do menor op. 30 núm. 2' de Ludwig van Beethoven (1770-1827).