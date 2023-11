La exposición colectiva 'Al borde del tiempo' se inaugura este jueves en la Biblioteca Central

SANTANDER, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición colectiva 'Al borde del tiempo' abrirá este jueves sus puertas en la sala Concepción Arenal de la Biblioteca Central de Cantabria, dentro del programa Comisariado 2023, apoyado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

La muestra, comisariada por Raquel Algaba, toma como punto de partida las ideas recogidas en la novela de 1976 'Woman on the Edge of time', de Marge Piercy, donde una mujer se da cuenta de que puede ver el futuro; un futuro que se encuentra dividido y aún por concretarse: por un lado la posibilidad de equidad racial y sexual en un mundo en equilibrio con el medio ambiente, por otro, una sociedad donde la frontera entre personas y mercancías ha sido completamente erosionada.

'Al borde del tiempo' está integrada por obras de Abigail Lazkoz, Marina Núñez, Sandra Val, Raquel Algaba y Weixin Quek Chong y se podrá visitar hasta el 30 de noviembre, ha informado el Gobierno.

El programa Comisariado 2023, tiene como principal objetivo la creación de una línea de apoyo a los profesionales del sector para el desarrollo de proyectos curatoriales en instalaciones culturales de Cantabria.