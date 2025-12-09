La Filmoteca acoge la proyección y un coloquio sobre 'Todos estamos invitados'

Proyección 'Todos estamos invitados' - GOBIERNO

La película 'Todos estamos invitados', del director cántabro Manuel Gutiérrez Aragón, se ha proyectado este martes en la Filmoteca de Cantabria 'Mario Camus', en un acto organizado por la Asociación Cántabra de Víctimas del Terrorismo, ASCANVITE, en colaboración con el Gobierno regional.

A la cita ha asistido el cineasta, que también ha participado en un coloquio posterior, junto al ex rector de la Universidad del País Vasco y catedrático del departamento de Historia Contemporánea de la Facultad Ciencias Sociales y de la Comunicación, Manuel Montero. Igualmente, a la proyección ha acudido el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, informa el Ejecutivo en una nota.

Estrenada en el año 2008, 'Todos estamos invitados' narra la historia de Josu Jon (Óscar Jaenada), un joven etarra, que se recupera de un problema de amnesia sufrido tras cometer un atentado terrorista.

Mientras, Xabier (José Coronado), un profesor de la Universidad vasca, recibe amenazas de muerte de la organización criminal por sus ideas políticas. Francesca (Vanessa Incontrada), novia de Xabier y psicóloga de profesión, ayudará a Jon a recuperar la memoria.