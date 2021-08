La Filmoteca cierra el ciclo 'Jam session' con la proyección de 'En un barrio de Nueva York'

SANTANDER, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria cerrará este viernes, 27 de agosto, a partir de las 20 horas, el ciclo 'Jam session' con la proyección de 'En un barrio de Nueva York' (Jon M. Chu, EEUU 2021), adaptación del musical de Broadway 'In the Heights', que cuenta la vida de una serie de vecinos del barrio neoyorkino de Washington Heights.

Creado por Lin-Manuel Miranda, autor y compositor también del musical 'Hamilton', esta adaptación cinematográfica muestra la vida de la comunidad latina del barrio de Nueva York a través de un musical de filiación clásica que se revela como "una vitalista y enérgica celebración de la vida y las raíces", ha destacado en nota de prensa el director de la Filmoteca, Antonio Navarro.

'In the Heights', estrenado en el Off Broadway primero y después en pleno corazón de Broadway, obtuvo numerosos premios Tony en 2009, entre ellos el de Mejor Musical y Mejor Música Original y Mejor Coreografía, siendo en un principio el protagonista el propio autor Lin-Manuel Miranda.

Cargada de magníficas canciones y de espectaculares números musicales, 'En un barrio de Nueva York' traslada al público las aspiraciones y sentimientos de un grupo de personajes que se afanan en encontrar su lugar en el mundo.

Al finalizar la proyección, será la hora del concierto a cargo de la big band 'El combo del puerto', en el que se podrá disfrutar en directo de un repaso musical por el ambiente escénico y emocional de la película.

El cilco 'Jam session' se puso en marcha el pasado 23 de julio y une cine y música a través de la proyección de una película y un concierto en directo a cargo de 'El combo del puerto', con Nazim Zárate.