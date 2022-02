La Filmoteca dedica parte de la programación de marzo al Día de la Mujer

SANTANDER, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Filmoteca de Cantabria Mario Camus dedicará parte de la programación del mes de marzo al Día Internacional de la Mujer, en concreto, a través del ciclo 'CineastAs' que incluye la proyección de diversos títulos dirigidos por mujeres.

El director de la entidad cultural, Antonio Navarro, ha indicado que este año para conmemorar el 8M se ha optado por mostrar algunas películas recientes que "permitan ver los caminos que transitan las cineastas contemporáneas a través de unas obras que alumbran nuevos espacios de reflexión cinematográfica", ha señalado en un comunicado.

Así, se han programado títulos como 'The assistant' (Kitty Green, EEUU 2019), un drama ambientado en el entorno laboral y el movimiento 'me too' surgido a raíz de la película de Harvey Weinstein, y 'Libertad' (Clara Roquet, España 2021), un retrato adolescente con un trasfondo que ahonda en las diferencias de clase.

También se podrá ver en marzo 'Petite maman' (Céline Sciamma, Francia 2021), una mirada a la infancia y la pérdida luminosa y llena de ternura y honestidad que ha obtenido numerosos premios en los festivales internacionales y que ha supuesto uno de los grandes títulos de los últimos meses.

Además, completan la programación especial por el Día Internacional de la Mujer 'El poder del perro' (Jane Campion, Australia 2021), un sorprendente western que supone la vuelta al cine de la cineasta australiana con la que obtuvo el premio a la mejor dirección en el Festival de Venecia y el Globo de Oro a la Mejor Película, y '¿Qué hicimos mal?' (Liliana Torres, España 2021), un ejercicio híbrido que analiza las relaciones de pareja.

Navarro ha avanzado que también relacionado con el 8 de marzo, el habitual ciclo centrado en el público familiar, 'Filmoteca junior', propone dos títulos: 'Mulan' (Barry Cook, Tony Bancroft, EEUU 1998), donde se habla de la igualdad a través de un personaje femenino que lucha por conseguir alejarse de los roles a los que quieren atarla; y 'La estrella de los simios' (Linda Hambäck, Suecia 2021), dirigido por una cineasta europea y nominada a los premios del cine europeo como mejor film de animación.

OTROS CICLOS

Por otra parte, en marzo continúa en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus el ciclo sobre François Truffaut, unos de los directores fundamentales de la historia del cine.

Al respecto, el director ha recordado que el cineasta francés, formado desde la crítica cinematográfica, comenzó su carrera dentro de la Nouvelle Vague francesa para forjar una de las carreras más importantes e influyentes de la cinematografía mundial.

Y ha añadido que el repaso a su filmografía, que posee un buen número de títulos esenciales, finalizará este mes con tres títulos de su última etapa: 'El amor en fuga' (1979), la última película de la serie sobre Antoine Doinel; 'La mujer de al lado' (1981), una obra cargada de un profundo romanticismo; y 'Vivamente el domingo' (1983), la obra con la que cerró su trayectoria cinematográfica.

Asimismo, en marzo continúa el ciclo 'Solo en cines', a través del que se ofrecen películas de la historia del cine cuyo visionado en cines es imprescindible para disfrutar de la experiencia estética que pueden ofrecer al público.

Este mes se han programado 'El juego de Hollywood' (Robert Altman, EEUU 1992), la ácida comedia donde Altman retrata el mundo del cine de Hollywood, y 'La última película' (Peter Bogdanovich, EEUU 1971), una de las grandes obras del cineasta estadounidense recientemente fallecido.

A ellas se suman 'El desierto rojo' (Michelangelo Antonioni, Italia 1964), una de las obras más misteriosas y complejas del cineasta italiano y con una de las mejores interpretaciones de la actriz que falleció el pasado 2 de febrero, Mónica Vitti, y 'Al despertar el día' (Marcel Carné, Francia 1939), un filme de una enorme belleza pictórica.

Finalmente, la colaboración mensual con la asociación La Llave Azul traerá a la Filmoteca de Cantabria Mario Camus en marzo 'Tres' (Juanjo Giménez, España 2021).

Para finalizar, Navarro ha destacado que se trata de una película "original, cercana al territorio experimental sin dejar de mostrar un sólido pulso narrativo", que reflexiona sobre los problemas de comunicación y "regala al espectador una de las más formidables interpretaciones del año", la de Marta Nieto.