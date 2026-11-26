Archivo - Presentación de la I Gala de la Zarzuela Montañesa - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este jueves, 26 de noviembre, la I Gala de la Zarzuela Montañesa, que "estrena" 18 números de 13 zarzuelas ambientadas en lo que entonces era la provincia de Santander, que permitirán al público conocer y poner en valor "un amplísimo" abanico de títulos que se escribieron tomando como inspiración "nuestra tierra y tradiciones".

Esta I Gala de la Zarzuela Montañesa contará con la actuación de la Joven Orquesta UIMP Ataúlfo Argenta, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, dirigido por José Luis Rivera, así como las sopranos Sara Castrillo y Noemí López Vázquez, el tenor Alberto Núñez, el barítono Juan Laborería y el narrador Antonio Torre.

En el programa se ofrecerán fragmentos de la primera zarzuela montañesa estrenada en 1853 ('El grumete') y la última estrenada en 1958 ('La barquera') y se han incluido números de obras como 'La tabernera del puerto', 'El Salto del Pasiego', 'La Romería de Miera', 'Blasones y talegas', 'La pescadora de Ubiarco', 'La cariñosa', 'María de los Ángeles', 'La canción del Ebro', 'La barca nueva', 'La galerna' y 'La costurerita'.

Se trata de obras a las que pusieron música maestros que han sido referencia como Emilio Arrieta, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Manuel Fernández Caballero, Jacinto Guerrero o Pablo Sorozábal.

La gala se celebrará a las 19.30 horas y las entradas ya están a la venta, tanto en web como en taquilla, a un precio de 25 y 15 euros según la zona del patio de butacas.