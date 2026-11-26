La consejera de Cultura asiste a la I Gala de Zarzuela Montañesa - GOBIERNO

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La I Gala de la Zarzuela Montañesa se ha celebrado en el Palacio de Festivales con un concierto con el que se han recuperado un total de 18 piezas musicales de 13 zarzuelas diferentes, ambientadas en la entonces provincia de Santander, y que han permitido al público conocer por primera vez estos títulos que se escribieron tomando como inspiración nuestra tierra y tradiciones.

Para este recital, la sala Argenta ha reunido a un nutrido grupo de músicos como la Joven Orquesta UIMP Ataúlfo Argenta, la Coral Salvé de Laredo y el Grupo de Danzas Nuestra Señora de Covadonga, dirigido por José Luis Rivera, así como las sopranos Sara Castrillo y Noemí López Vázquez, el tenor Alberto Núñez, el barítono Juan Laborería y el narrador Antonio Torre. Todos ellos bajo la dirección del maestro Vicente Pelechano.

En el programa se han ofrecido fragmentos de la primera zarzuela montañesa estrenada en 1853 ('El grumete') y la última estrenada en 1958 ('La barquera') y se han incluido números de obras como 'La tabernera del puerto', 'El Salto del Pasiego', 'La Romería de Miera', 'Blasones y talegas', 'La pescadora de Ubiarco'; 'La cariñosa', 'María de los Ángeles', 'La canción del Ebro', 'La barca nueva', 'La galerna'; y 'La costurerita'.

Se trata de obras a las que pusieron música maestros que han sido referencia como Emilio Arrieta, Tomás Bretón, Ruperto Chapí, Manuel Fernández Caballero, Jacinto Guerrero o Pablo Sorozábal.

Esta primera gala es fruto del proyecto de investigación y recuperación que está llevando a cabo José Antonio Prieto, con la colaboración del maestro Pelechano y el director de la Coral Salve de Laredo, José Luis Ocejo, que ha recuperado del olvido un total de 124 zarzuelas ambientadas en Cantabria, la mayor parte de ellas estrenadas entre 1853 y 1958.

A la gala ha asistido la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, informa el Gobierno de Cantabria en una nota.