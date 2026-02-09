El Gobierno reconoce a título póstumo a Federico Cobo, creador del club 'Horses and Evens' de Heras

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, entrega de una placa a la familia Cobo en reconocimeinto al trabajo realizado en Heras. - EMMA PORTILLO/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha reconocido este lunes el compromiso con el deporte de Federico Cobo, creador del club 'Horses and Evens' de Heras, recientemente fallecido.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, acompañado de la directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha entregado una placa conmemorativa al hijo de Cobo, en un acto en el que ha destacado el trabajo de su padre a favor de la hípica, "ayudando a difundir este deporte".

Martínez Abad ha valorado el trabajo realizado por la familia Cobo en este ámbito, que "ha hecho que Santander y Cantabria figuren en el calendario de las mejores pruebas de salto de nuestro país", lo que ha dado la oportunidad de disfrutar de la presencia de los mejores jinetes de esta disciplina deportiva en Cantabria.

También ha valorado el "éxito" que ha conseguido el proyecto familiar del club 'Horses and Events', que se ha convertido en "un referente regional y nacional" del mundo ecuestre, además de ser una cantera de formación para futuros jinetes y amazonas.

Por su parte, el hijo del homenajeado ha afirmado que el trabajo realizado por su padre en estos años se verá continuado por la familia, que seguirá dirigiendo el club hípico, y con el concurso internacional de saltos.

Federico Cobo era una persona muy respetada y valorada en el deporte ecuestre gracias a su trabajo en su centro hípico y a organizar pruebas de salto que tenían una amplia repercusión a nivel nacional, lo que ha puesto a Heras y Cantabria en el calendario de dichas competiciones.

Para muchos aficionados, fue "la mente visionaria" detrás de un proyecto que transformó Heras en un referente del norte de España.

"Su pasión por los caballos, su compromiso con el deporte y su capacidad para reunir a la comunidad ecuestre en un entorno único han dejado una huella que perdurará en el tiempo", ha destacado el Gobierno regional en nota de prensa.