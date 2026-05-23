Gobierno y Rionansa abordan la reparación del polideportivo de Puente Nansa

Reunión entre el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Rionansa - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, y el alcalde de Rionansa, José Miguel Gómez, han abordado en una reunión distintos proyectos deportivos y culturales que demanda el municipio como la reparación y acondicionamiento del polideportivo de Puente Nansa o la limpieza y mantenimiento del Puente de la Herrería, declarado Bien de Interés Local (BIL), en Celis.

En cuanto al primero, para el regidor, se trata de un proyecto "prioritario" ya que la instalación presenta "numerosas" deficiencias estructurales, como goteras, que requieren de un acondicionamiento "urgente".

Además, ha trasladado al consejero su intención de dar un nuevo uso a la infraestructura, dado que cada vez son menos las actividades deportivas que acoge, de forma que pueda celebrar eventos de diversos tipos.

Ha detallado que el Consistorio ya cuenta con un proyecto de acondicionamiento acústico para albergar en el pabellón eventos, reuniones o actividades lúdicas con un presupuesto que rondaría los 200.000 euros.

En el ámbito cultural, durante el encuentro el consejero y el alcalde han tratado la situación del Puente de la Herrería, que precisa de una labor de limpieza y mantenimiento a causa de la vegetación, que lo está "deteriorando".

En otro orden de cosas, también han hablado sobre los accesos a la cueva de Chufín --catalogada Patrimonio de la Humanidad--, en Riclones, o el desarrollo de la obra de acondicionamiento del entorno de la Torre de Obeso, que finalizará en breves semanas con una inversión de 700.000 euros.

En la reunión han estado presentes asimismo la directora de Cultura, Eva Guilermina Fernández, y la directora de Deportes, Susana Ruiz, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.