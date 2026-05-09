La marcha cicloturista La Cantabrona reunirá a cerca de 1.500 ciclistas este sábado

Archivo - Participantes en La Cantabrona en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE POLANCO - Archivo

POLANCO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Polanco celebrará este sábado, 9 de mayo, a partir de las 8.30 horas, la décima edición de la marcha cicloturista La Cantabrona, una cita incluida en el calendario de la Real Federación Española de Ciclismo, que reunirá a cerca de 1.500 participantes.

La Cantabrona, con salida y llegada en la localidad de Polanco, volverá a contar con dos versiones. La primera, con un recorrido más largo, consta de 170 kilómetros con 3.060 metros de desnivel positivo, que discurre por alguno de los parajes más bonitos y menos transitados de la comunidad autónoma, pero más representativos del panorama ciclista de Cantabria. La segunda versión es de 110 kilómetros.

En conjunto, la organización espera reunir este sábado cicloturistas llegados de toda España para celebrar el décimo aniversario de una prueba que apuesta por recorridos diseñados para ofrecer un desafío exigente y atractivo para ciclistas de distintos niveles. Además, cerca del 70% de los participantes son deportistas de fuera de Cantabria.

Además, la prueba larga ha modificado su recorrido tradicional que ascendía el puerto de Lunada para hacerlo por Estacas de Trueba para añadir un atractivo más a la marcha.

DOS RECORRIDOS PARA UN DESAFÍO DEPORTIVO

La Cantabrona volverá a ofrecer dos modalidades diferenciadas. Por un lado, el Gran Fondo, con un recorrido aproximado de 170 kilómetros, que incluye tres puertos emblemáticos del ciclismo cántabro: la subida a La Braguía, Estacas de Trueba, considerado el punto clave por su dureza y longitud, y el ascenso a Alisas.

Por otro lado, el Medio Fondo, con una distancia de 110 kilómetros y un desnivel acumulado de alrededor de 1.520 metros, tendrá en El Caracol su principal dificultad.

Ambas opciones permiten adaptar la experiencia a diferentes perfiles de ciclistas, desde aquellos que buscan completar un gran reto deportivo hasta quienes optan por una distancia más asequible sin renunciar a la exigencia.