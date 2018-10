Más de un centenar de artistas mostrarán sus obras en 'Los arenales', dentro de IMPACT

Publicado 31/08/2018 14:57:35 CET

Las muestras se inaugurarán este sábado y ocuparán todos los espacios expositivos de la Biblioteca y Archivo Central de Cantabria

SANTANDER, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de artistas procedentes de diferentes países mostrarán sus obras en el edificio 'Los arenales', dentro de la décima Conferencia Internacional Multidisciplinaria de Grabado, Artistas, Conceptos y Técnicas (IMPACT), que se está celebrando en Santander.

Estas muestras ocuparán todos los espacios expositivos de la Biblioteca y Archivo Central de Cantabria, y serán inauguradas este sábado, 1 de septiembre, por la directora general de Cultura, Eva Ranea, quien además aprovechará el acto para anunciar las nuevas denominaciones de los espacios de este inmueble que ha realizado la Consejería de Cultura.

"La idea es dar una personalidad propia a este contenedor que es un icono, tanto para Santander como parar el resto de la región, de acción artística y cultural que enriquece y complementa su papel fundamental de archivo y biblioteca", ha señalado la directora general.

A partir de este momento, las salas pasarán a llamarse de la siguiente manera: la que está ubicada en las dependencias del Archivo Histórico Provincial se llamará 'Concepción Arenal', para recordar a una mujer "esencial" en la historia de la cultura, la política y el pensamiento de nuestro país.

La que se encuentra en la propia Biblioteca Central será denominada 'Aurelio (Piti) García Cantalapiedra', un reconocimiento a uno de los "grandes agitadores culturales y artistas" de nuestra región, quien ha donado al Gobierno de Cantabria uno de los mejores fondos documentales.

Y, por último, el espacio ubicado entre ambas instituciones será 'La plaza', remarcando así su característica de lugar de encuentro abierto y afable para toda la ciudadanía, pues, además de un lugar para exposiciones, es la vía de acceso a dos de las instituciones culturales de Cantabria más representativas del patrimonio bibliográfico y documental.

UN ENCUENTRO CON MÁS DE 400 PARTICIPANTES

La Conferencia IMPACT-10 reúne en la capital de Cantabria a más de 400 especialistas en artes gráficas y recala por primera vez en nuestro país, tras su paso anterior por nueve capitales europeas. Además, se da la circunstancia que también será la primera vez que se celebre en dos lenguas: la inglesa y la española.

Este encuentro fue fundado por el Centre for Fine Print Research de la University of the West of England para albergar y organizar la Conferencia Internacional Multidisciplinaria de Grabado, cuya primera edición tuvo lugar en Bristol en 1999. El objetivo del mismo es descubrir y conocer la diversidad de idiomas, culturas, técnicas y diferentes disciplinas que existen en la actualidad en el mundo de la creación gráfica.

Se celebrarán distintas conferencias y mesas redondas, además de exposiciones en diferentes espacios de la ciudad y en el Museo Altamira de Santillana del Mar, ha informado el Gobierno en nota de prensa.