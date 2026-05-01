El MUPAC convoca un taller pedagógico sobre el uso de los útiles paleolíticos

SANTANDER, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha organizado un nuevo taller pedagógico en el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) sobre el diseño, fabricación y uso de los útiles paleolíticos en contraposición con los modernos, destinado a niños de 6 a 12 años, que tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo.

Los objetivos de esta actividad se centran en el conocimiento de los objetos en su propio contexto social y cultural, de modo que reflejan los modos de vida y pensamiento de las gentes del paleolítico superior.

El talle mostrará su íntima y estrecha relación con el entorno, así como su control estratégico y dominio técnico sobre las diferentes materias primas entonces disponibles. Al mismo tiempo, pondrá en valor al patrimonio arqueológico expuesto en el museo.

Los asistentes relacionarán distintas herramientas paleolíticas con sus correlatos actuales y podrán verificar que han variado tanto la forma como la materia prima, pero que solo ha cambiado el material, no la forma, como en el caso de la aguja de coser.

Además, tendrán la posibilidad de constatar la eficacia y precisión de los útiles prehistóricos al fabricar con ellos un colgante de esteatita.

Se llevará a cabo el sábado 9 y domingo 10 de mayo, en dos sesiones, a las 10.30 y a las 12.00 h.

El aforo es limitado y la asistencia se garantizará mediante reserva previa al teléfono 942 209 922 desde el martes 5. La actividad es totalmente gratuita.