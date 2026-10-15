La música noruega de los Trondheim Soloists sonará el lunes 19 en la iglesia San Sebastián de Reinosa

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SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La música noruega de los Trondheim Soloists sonará el próximo lunes, 19 de octubre, en Reinosa, en un concierto en la iglesia San Sebastián a las 19.00 horas dentro del programa organizado por la Fundación Camino Lebaniego con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

De esta manera, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional acercará, a través de la citada entidad, a este cuarteto de cuerda, una reconocida formación musical del país nórdico, destaca el departamento que dirige Luis Martínez Abad.

El programa propone un recorrido musical que combina obras de grandes compositores europeos, como Mozart, Chaikovski y Edvard Grieg, con piezas de los compositores noruegos Geirr Tveitt y Gjermund Larsen. Una selección que permitirá al público disfrutar de la riqueza de la música de cámara y acercarse a la tradición musical de Noruega.

Fundados en 1988 por el instrumentista Bjarne Fiskum, los Trondheim Soloists destacan por su versatilidad y por una trayectoria artística que combina el repertorio clásico con la música contemporánea y propuestas de distintos estilos.

Su apuesta por la innovación y la intensidad de sus interpretaciones les ha permitido consolidarse como una formación de referencia en la escena musical noruega e internacional. Los cuatro intérpretes que protagonizarán el concierto mantienen una estrecha vinculación con la formación desde sus años de juventud y cuentan con una amplia trayectoria profesional en la música de cámara.

La presencia de los Trondheim Soloists en Cantabria es posible gracias a su participación en las jornadas culturales 'Notas de Noruega', organizadas en Covarrubias con el apoyo de la Embajada de Noruega en Madrid. Esta iniciativa está vinculada al Camino de San Olaf, una de las principales rutas de peregrinación de Noruega, y da continuidad a los lazos culturales y de colaboración entre ambos territorios.