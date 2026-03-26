El Palacio acoge el sábado la ópera 'Norma', que "marcó un antes y un después" e influenció la música posterior

Presentación de la ópera Norma - PALACIO

SANTANDER 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Festivales de Cantabria acogerá este sábado, 28 de marzo, la ópera 'Norma', de Bellini, una obra que "marcó un antes y un después" en la lírica e influenció toda la música posterior, y a compositores como Chopin o Verdi, "el titán" de esta disciplina.

Con las entradas agotadas desde hace semanas, 'Norma' llegará a las 19.00 horas a la sala Argenta de este escenario de Santander de la mano de la Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de Moldavia, bajo la batuta de Oleg Constantinov y con la colaboración del Coro Lírico de Cantabria y la Orquesta Sinfónica del Cantábrico (OSCAN), que consideran "un regalo" trabajar con esta "preciosa" producción en el Palacio.

'Norma', considerada una de las cimas del estilo belcantista cultivado por el propio Bellini, Donizetti y otros compositores de la época, será interpretada por la soprano Yolanda Auyanet, protagonista de esta tragedia lírica dividida en dos actos y cuya acción se desarrolla en la Galia durante la ocupación romana, alrededor del año 50 antes de Cristo. La historia versa sobre una sacerdotisa obligada a mantenerse virgen, pero que tiene una relación secreta con el jefe de los enemigos romanos fruto de la cual nacen dos hijos.

Cuando él se cansa de ella y busca a una joven novicia, Norma estalla, pero al final, con él en sus manos como prisionero, ella manifiesta ante su pueblo que ha roto los votos y merece el castigo: morir en la hoguera junto con el hombre, admirado por la nobleza de alma y el coraje de esta mujer.

La producción moldava ha sido presentada este jueves por la directora general de la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, María Fernández-Rosillo, la responsable de programación y producción del Palacio de Festivales, Isabel Ibarra, la productora artística Leonor Gago y el director musical Oliver Díaz, en una rueda de prensa marcada por la ausencia de la soprano protagonista, aunque sí han comparecido otros miembros del elenco.

Acompañarán a Yolanda Auyanet sobre las tablas Ekaterina Buachidze (en el papel de Adalgisa); Andeka Gorrotxategi (Pollione); David Cervera (Oroveso); Laura de la Fuente (Clotilde) o Víctor Jiménez Moral (Flavio), bajo la dirección escénica de Rodica Picireanu y que junto al responsable musical conforman un equipo "de primer nivel", en palabras de la representante de la SRCD, que también ha reafirmado el apoyo de Cultura a la lírica y ha resaltado la participación de artistas cántabros. "Queremos apostar por el talento de nuestra tierra, por que lo hay" y con esta cita "aportamos nuestro granito de arena", ha indicado al respecto.

El maestro Díaz ha resaltado que 'Norma', versionada por sopranos de la talla de María Callas o Monserrat Caballé, es uno de los títulos "más emblemáticos" del repertorio operístico y una de las "joyas" de la lírica, "piedra de toque" del repertorio belcantista que influenció en obras y compositores coetáneos y posteriores también, por lo que a su juicio esta obra "marcó un antes y un después" en la música.

Para el director musical de la producción que se representará este sábado en la capital cántabra -y para la que las entradas de un 10 por ciento del aforo se pondrán a la venta ese día a las 11.00 horas- cuenta con un elenco de "auténtica excepción", entre los que además de a la intérprete protagonista ha destacado a Ekaterina Buachidze, última ganadora del concurso Operalia.

Por su parte, la directora de escena se ha mostrado "muy afortunada" de regresar al Palacio de Festivales de Santander con esta producción, de la que ha resaltado "todos los ingredientes" por lo que augurado que será "un gran éxito", al igual que han expresado varios integrantes del elenco presentes en la rueda de prensa.

La productora artística cántabra -hermana del tenor Juan Carlos Gago- ha explicado que lleva quince años trabajando con el Teatro y Ópera de Moldavia desde España y ha detallado a propósito de esta cita que cuando el Palacio de Festivales contactó con ella para representar una ópera en primavera pidió traer "lo mejor" a su "tierra".

Y así se apostó por 'Norma' -el libreto es de Felice Romani, el libretista habitual de Bellini, y está basado en el drama de Alexandre Soumet-, una ópera estrenada en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1831 y que será representada en Santander por figuras "de primer orden".