El Palacio de Festivales acoge este domingo el concierto homenaje a los guitarristas Ilse y Nicolás Alfonso

El Palacio de Festivales acoge el domingo un concierto homenaje a los guitarristas Ilse y Nicolas Alfonso

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura ha organizado este domingo un concierto en homenaje al guitarrista cántabro Nicolás Alfonso y su esposa, Ilse, con quien forma un dúo de reconocido prestigio.

El recital, que tendrá lugar las 19.00 horas en la sala Pereda del Palacio de Festivales, servirá también para conmemorar el 60 aniversario de la fundación de la Cátedra de Guitarra del Real Conservatorio de Bruselas Escuela Superior de las Artes de la federación Valonia-Bruselas.

El mismo estará a cargo de los alumnos de guitarra de los conservatorios 'Jesús de Monasterio' de Santander, Conservatorio Profesional de Torrelavega y el Ensemble de Guitarras de la institución musical belga.

La única aula de guitarra del Real Conservatorio de Bruselas-Escuela Superior de las Artes fue inaugurada por Ilse y Nicolás Alfonso durante el curso académico 1965-1966 y es una de las más antiguas de Europa. Acoge a numerosos estudiantes belgas y extranjeros de altísimo nivel.

Hugues Navez, asistido por Thomas Montagne y Thomas Vanin, es el profesor titular desde 1999.

El Conservatorio ofrece a estos futuros profesionales la oportunidad de actuar regularmente en escena, como en Château du Karreveld, Flagey, Parlamento de Bruselas, Museo de Instrumentos Musicales de Bruselas (MIM), Universidad Libre de Bruselas (ULB), Maison de la Musique, Salón Musicora de París, etcétera. Bajo la dirección de su profesor, los estudiantes actuales se reúnen para compartir su pasión con el público.

Nicolás Alfonso (Santander, 2013-Bruselas, 2001), de vocación tardía, inició su formación académica en Madrid y Barcelona y, gracias a su excepcional talento, pronto se catapultó a la primera línea del panorama guitarrístico. En 1950 se establece en Bruselas, donde la guitarra clásica era casi residual, dándole un impulso decisivo que culminará con la creación de la Cátedra de Guitarra del Real Conservatorio de Bruselas en 1965.

La Maison Schott Frères de Bruselas ha publicado numerosas obras originales y transcripciones de Nicolás Alfonso, así como un método de guitarra en dos volúmenes que es una síntesis de su experiencia pedagógica.

Por su parte, Ilse Alfonso (Amberes, 1933), tras comenzar sus estudios de guitarra en Anvers, realizo su formación y perfeccionamiento con Nicolás Alfonso, con quien se acabó casando.

En 1971 es nombrada, también ella, catedrática del Real Conservatorio de Bruselas. El dúo formado por Ilse y Nicolás Alfonso nace en 1960 y tuvo éxito internacional. La crítica fue unánime al juzgar la precisión de su técnica y el estilo impecable de ambos guitarristas.

PROGRAMA

El programa recorrerá distintas composiciones del propio Alfonso, y de otros autores, además de presentar la trayectoria profesional de ambos músicos por Alejandro Ceballos y Hugues Navez. La entrada es gratuita hasta completar aforo. Los interesados pueden retirarlas en la taquilla del Palacio de Festivales y por la web.