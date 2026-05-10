El pianista Sergei Babayan y la obra teatral 'La ópera de los tres centavos' con Coque Malla, esta semana en el Palacio

Archivo - Coque Malla llega al Palacio de Festivales con la obra teatral 'La ópera de los tres centavos' - PFC - Archivo

SANTANDER 10 May. (EUROPA PRESS) -

El pianista armenio Sergei Babayan y la obra teatral 'La ópera de los tres centavos', protagonizada por Coque Malla, llegarán esta semana al Palacio de Festivales de Cantabria.

En concreto, el músico lo hará el jueves 14 y ofrecerá en la sala Argenta el recital 'Songs' ('Canciones'), un programa en el que explora la evolución del 'lieder' --género musical vocal característico del romanticismo alemán--, la canción popular y el arte de la melodía.

Así, combina piezas en solitario con transcripciones para piano de canciones de compositores como Schubert, Schumann y Rachmaninoff, Harold Arlen, Charles Trenet y el armenio Komitas, cuyas obras han sido transcritas al piano por el propio Babayan.

La cita será a partir de las 19.30 horas y constará de dos partes, cada una de 50 minutos, con un descanso entre ambas.

Por otra parte, 'La ópera de los tres centavos', producida por Barco Pirata, Unahoramenos Produccciones y Teatro Pérez Galdós, recalará en el escenario de la sala Argenta el viernes 15, también a las 19.30 horas.

Sobre las tablas estará el cantante Coque Malla acompañado de Omar Calicchio, Miquel Mars, Carmen Barrantes, Andrea Guasch, Esther Izquierdo, Paula Iwasaki y Ruth Sánchez, bajo la dirección de Mario Vega.

Con música de Kurt Weill y libreto en alemán de Bertolt Brecht, la producción trae a la actualidad esta pieza, estrenada en Berlín en 1928, que pretendía denunciar la prostitución, la miseria y el abuso de poder en plena crisis económica de la década de los años 20.