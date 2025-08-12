Potes, siguiente cita del circuito 'Origen'

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El circuito 'Origen', promovido por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, llevará a Potes este sábado, 16 de agosto, la cultura tradicional.

Durante esta jornada se celebrarán distintas actuaciones durante todo el día gracias a la colaboración del Ayuntamiento y el Centro de Estudios Lebaniegos.

El llamado 'Día de jorra' abrirá su la programación a las 13.00 horas con Tres a Tente Nublo, proyecto musical con más de una década de trayectoria que se basa en las tradiciones, costumbres y folclore de Cantabria con temas de composición propia.

Por la tarde, habrá un pasacalles de la mano de Banda de Gaitas Cantabria, fundada en el 2000 por su director, Roberto Diego. Reúne a los alumnos de gaita cántabra de las escuelas de folclore de Torrelavega, Santander, Val de San Vicente y Piélagos y cuenta con más de treinta componentes repartidos entre gaiteros y percusionistas tradicionales (tamborileros, pandereteras, bombo).

A continuación, será el turno del Coro Ronda Valle de Camargo, fundado en 1973 y que cuenta con un amplio repertorio de tonadas de ronda y canciones montañesas.

La jornada se cerrará con la actuación de Tresboliyu Folk, que combina sonidos tradicionales con matices más rockeros, todo ello con una sólida base de folk.

Todas las actuaciones son abiertas y gratuitas con el fin de acercar la cultura popular de Cantabria tanto a la población residente como a los visitantes "para que puedan conocer la riqueza en donde reside la identidad y autenticidad de esta comunidad autónoma", ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

'Origen', que tiene como objeto visibilizar el patrimonio cultural intangible de Cantabria, recorrerá diez pueblos de Cantabria a lo largo de todo el verano.

Las siguientes citas serán el 24 de agosto en Santillana del Mar y el 30 en Reinosa. Ya en septiembre recalará en La Cavada (Riotuerto), el día 7; en Sobrepeña (Valderredible) el 13, y en San Mateo de Buelna (Los Corrales de Buelna) el 21.