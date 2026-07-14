El programa cultural 'Territorio' llega a 15 municipios de Cantabria esta semana - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Territorio' de la Consejería de Cultura lleva esta semana a 15 municipios de Cantabria una programación que combina música, teatro, magia, circo, cine, pasacalles y conciertos.

Profesionales de la región recorrerán diferentes localidades cántabras para ofrecer artes escénicas y musicales, dentro de la apuesta del Ejecutivo regional por dinamizar culturalmente el territorio y apoyar al sector artístico, ha informado en una nota de prensa.

La programación comenzará este jueves, 16 de julio, con la actuación de Mariu Torre y la Orquestuca La Runfona en Bárcena Mayor (Los Tojos), una propuesta que recupera sonidos y repertorios vinculados a la tradición popular.

La compañía Malabaracirco presentará el mismo día, en la campa de Casares (Penagos), su espectáculo familiar 'El circo debe continuar'.

El viernes 17 de julio, la actividad arrancará en Cades (Herrerías) con el taller 'Cine sin cámara', dirigido por Manuela Gutiérrez, una propuesta participativa que invita a descubrir los secretos del lenguaje audiovisual desde una perspectiva creativa.

Por la tarde, el público podrá disfrutar de la magia de Mago Xuso en el Centro Cívico de Villasuso (Cieza) mientras que Malabaracirco llevará nuevamente su espectáculo a Cabezón de la Sal. La jornada se completará con la representación de 'Aurora y el cuento secreto', a cargo de Amalgama Teatral, en el parque de Sansis de Bareyo, una propuesta escénica dirigida al público familiar.

El sábado 18 de julio concentrará el mayor número de actividades con una amplia oferta repartida por toda la geografía regional. La jornada comenzará en Cabezón de la Sal con un pasacalles de la Orquestuca La Runfona, que recorrerá las calles del centro de la localidad.

Por la tarde, Santillana del Mar acogerá el espectáculo itinerante 'Amazonia', de LaGalga, mientras que Inés Fonseca presentará 'Ser canción' en Valdeprado del Río. El programa continuará en Cabuérniga con 'Alquimia', de Producciones Imprevistas; en Escalante, el Mago Iván Giner presentará 'Welcome to the Magic 2.0'; y en Potes, con el espectáculo familiar '¿Qué pasaría si...?' de Julianini.

Asimismo, el Centro Cultural de San Miguel de Aguayo acogerá la propuesta 'De vuelta y vuelta', de Arche Eventos, mientras que la jornada concluirá en Bárcena de Cicero, donde la artista Yaiza San Martín ofrecerá un concierto en las antiguas escuelas de Ambrosero.