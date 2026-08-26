El programa 'Origen' recala el domingo en Ampuero con cinco agrupaciones y artistas cántabros

Baladans - GOBIERNO

SANTANDER 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Origen', organizado por la Consejería de Cultura de Cantabria, recalará este domingo, 30 de septiembre, en Ampuero, donde actuarán cinco agrupaciones, artistas y bandas folk de la región.

Será en la Plaza Mayor de la localidad, que acogerá una programación cultural con motivo de la celebración del 'Día a Jorra', ha informado el Gobierno.

La jornada arrancará a las 11.30 horas con una exhibición de Pasabolo Tablón en la bolera La Nogalera, junto a la plaza de toros. A las 13.00 horas el Coro Ronda Besaya recorrerá las calles del pueblo ofreciendo un repertorio de canciones montañesas.

Y a partir de las 14.30 horas habrá una comida popular acompañada de las Pandereteras Virgen Niña de Ampuero.

Por la tarde, se ofrecerá una visita guiada gratuita a la Torre de Espina y a las 19.30 horas volverá la música y las danzas también, con la Agrupación Folklórica Valle de Camargo.

La jornada finalizará con dos propuestas musicales. La primera, a las 20.30 horas, con Baladans, cuarteto cántabro de Balfolk, nombre que hace referencia al baile y a la danza, que difunden este grupo formado por tres mujeres y un hombre. Hacen una "moderna" invitación al baile, con lo que el público resulta coprotagonista del concierto.

Y la segunda, a las 21.30 horas, con el concierto de Garabanduya, agrupación caracterizada por una amplia variedad de instrumentos: gaita, acordeón, tambor, panderetas, bombo o requinto. Presentarán su disco 'Amaya', muestra de la esencia de este grupo y de la constante mezcla de temas tradicionales y otros contemporáneos inspirados en el folclore popular.

'Origen Cultura' finalizará el 20 de septiembre. Tras su paso por Ampuero, el circuito visitará en las próximas semanas Liérganes, Puente San Miguel y San Felices de Buelna. En total, la campaña sirve de escaparate a más de 40 agrupaciones y artistas de Cantabria.