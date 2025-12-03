La representación de la obra teatral 'Entre bobos anda el juego' en el Palacio de Festivales se aplaza al 15 de enero

Archivo - Palacio De Festivales.-ARCHIVO - PALACIO DE FESTIVALES - Archivo

SANTANDER 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La representación de la obra teatral 'Entre bobos anda el juego' prevista para este jueves, 4 de diciembre, en el Palacio de Festivales de Cantabria se ha aplazado al 15 de enero de 2026.

Así lo ha informado en un comunicado el espacio cultural cántabro en el que ha explicado que se ha visto obligado a cambiar la fecha del espectáculo ya que la compañía ha comunicado la "imposibilidad" de estar presente en Santander en esa jornada por motivos personales de una de las actrices protagonistas.

También ha señalado que las entradas adquiridas tendrán validez para la nueva fecha, aunque quien lo desee podrá optar por la devolución, que se realizará a través del canal de compra utilizado.

Así, la devolución se puede solicitar ya en taquilla para las entradas que se han comprado por esta vía, mientras que para las localidades obtenidas a través de la página web será automática tras requerirse a través del email taquilla.palacio@srecd.es.

El Palacio de Festivales ha lamentado las molestias que este aplazamiento, "ajeno a su voluntad", pueda ocasionar y ha destacado que ha trabajado "desde el primer momento" para reubicar este espectáculo teatral en el próximo mes.

La representación iba a tener lugar también dentro del ciclo 'Didácticos', dirigido a centros educativos, asociaciones y colectivos, y que igualmente se traslada al 15 de enero.