La Sala Argenta recibe este jueves al violonchelista Narek Hakhnazaryan y la Wiener Kammerorchester

Archivo - La Sala Argenta recibe el jueves al violonchelista Narek Hakhnazaryan y la Wiener Kammerorchester - PFC - Archivo

SANTANDER 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Argenta del Palacio de Festivales de Cantabria recibe este jueves, 21 de mayo, a la Wiener Kammerorchester con un virtuoso violonchelista bajo su dirección, Narek Hakhnazarya, primer premio y medalla de oro en el XIV Concurso Internacional Chaikovski.

Este evento de música clásica tendrá lugar a las 19.30 horas y se dividirá en dos partes, una de 35 minutos y otra de 40, y un descanso, ha informado el PFC.

Apadrinado por el legendario Mstislav Rostropóvich desde los 14 años, Hakhnazaryan obtuvo su Artist Diploma en el New England Conservatory de Boston con Lawrence Lesser y su máster en el Conservatorio Estatal de Moscú con Alexey Seleznyov.

En 2024 fundó y asumió el cargo de director artístico y director titular de la Orquesta Artsakh.

En Santander, ofrecerá un programa dividido en dos partes. La primera abarcará 'Divertimento en Re mayor KV 136' I. Allegro, II. Andante, III. Presto P.I., de Mozart; y Variaciones sobre un tema Rococó, de Chaikovski.

Y en la segunda interpretará 'Serenata para cuerda' I. Moderato, II. Tempo di Valse, III. Scherzo: Vivace, IV. Larghetto, V. Finale: Allegro vivace, de A. Dvorák.