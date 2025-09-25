La VII edición de 'Bolos en Femenino' enfrentará en Piélagos a las ocho mejores parejas mixtas de España

La VII edición de 'Bolos en Femenino' enfrentará el 5 de octubre a las ocho mejores parejas mixtas de España - MIGUEL ANGEL DE ARRIBA CUADRADO

SANTANDER 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un sorteo ha determinado las ocho parejas mixtas que competirán en la VII edición de 'Bolos en Femenino', que el 5 de octubre enfrentará a los mejores clasificados del Campeonato de España. La bolera La Anunciación de Arce, en Piélagos, acogerá este concurso organizado por el Gobierno de Cantabria.

Los 16 seleccionados han sido los ocho mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, del campeonato nacional, celebrado durante la pasada Semana Bolística, que tuvo lugar en Maliaño. Como novedad este año, se ha adoptado un sistema eliminatorio al KO.

Las parejas surgidas del sorteo, que establece también el orden de tirada, han sido las siguintes: Laura Abascal y Luis Vallines; Naomi Solórzano y Jonatan García; Noemi Pelayo e Iván Gómez; Andrea Gómez y Jesús Salmón; Judit Bueno y Manuel Domínguez; Marta Castillo y Oscar González; Rebeca Bustara y Alberto Díaz, y Lucia Terán y Carlos García.

La directora general de Deporte, Susana Ruiz, ha explicado que, debido al cambio de fechas que ha tenido este torneo, no podrán acudir Víctor González e Iris Cagigas, "que serán sustituidos por los novenos de la tabla clasificatoria". Se ha elegido la modalidad del KO, a fin de dar "más dinamismo a la competición", ha sostenido.

Ruiz ha señalado que el objeto de esta competición es reconocer los méritos de los deportistas regionales "así como poner de manifiesto la igualdad en el deporte en general y en los bolos en particular".

Además ha defendido que, con la organización de este concurso, se quiere "reconocer y premiar los méritos deportivos de nuestros jugadores al finalizar la temporada bolística, además de poner de manifiesto la igualdad en el deporte en general y en los bolos en particular"

Asimismo, ha explicado que el Ejecutivo busca "conseguir que las boleras de Cantabria se llenen de aficionados tanto en las competiciones masculinas como las femeninas, fomentando la práctica de nuestro deporte autóctono entre nuevas generaciones de posibles jugadoras".

Por su parte, el alcalde de Piélagos, Carlos Caramés, ha dicho que este concurso mixto simboliza "la normalización de la práctica conjunta de mujeres y hombres en igualdad de condiciones; aquí no hablamos de diferencias, sino de talento, de emoción y de juego compartido".

Por último, el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, Julián Vélez, ha agradecido el apoyo del la Consejería de Deporte, tanto a esta competición, como a otros proyectos, como el llamado 'Maderas y raíces' "un programa para hacer más bolos en más lugares, recuperando la actividad en toda la región" ha explicado Vélez.